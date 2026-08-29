Virus Zapadnog Nila širi se po Zagrebu: Od četvero zaraženih, dvoje na intenzivnom liječenju

Virus Zapadnog Nila do sada je potvrđen kod pet uginulih vrana na različitim lokacijama u Zagrebu. U Klinici za infektivne bolesti trenutačno se liječi četvero pacijenata, od kojih se dvoje nalazi na intenzivnoj njezi, prenosi Net.hr.

- Od pet uginulih vrana sve su bile pozitivne na nazočnost virusa, što nam ukazuje da je virusna aktivnost na području Grada Zagreba dosta izražena budući da su ptice sa različitih lokacija u Gradu Zagrebu - rekao je Vladimir Savić, voditelj laboratorija za virologiju i patologiju Hrvatskog veterinarskog instituta.

Nalazi Hrvatskog veterinarskog instituta potvrdili su da virus cirkulira gradom.

- Siva vrana najviše stradava i najviše je ugrožena, a također one manje vidljive ptice grabljivice, jastreb i kobac - istaknuo je Boleslaw Slocinski, voditelj projekta Interreg Aviator koji se bavi virusom Zapadnog Nila u Udruzi BIOM.

- Virus cirkulira preko komaraca od ptice na pticu. Hrani se na zaraženoj ptici, zatim ubode drugu pticu i na taj način prenese virus. Nažalost, ponekad taj virus izađe iz tog kruga pa onda zaraženi komarac se ode hraniti na čovjeka, konja i druge sisavce i tako ih zarazi - rekao je Savić.

Iako tek dio zaraženih razvije simptome, no u Klinici za infektivne bolesti u Zagrebu trenutačno se liječi četiri pacijenta, od kojih dvoje na intenzivnoj njezi.

- U manjeg broja njih dolazi do razvoja infekcije živčanog sustava uz poremećaj svijesti, tremor, drhtanje ruku, konvulzije, grčevi, epileptički napad. Negdje je smrtnost 90 posto u ovih težih, ali u našoj situaciji postoje rizični čimbenici, a to je starija životna dob i neke bolesti, smanjen imunosni sustav - objasnio je Ivan Puljiz, predstojnik Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević”.

Osim u Zapruđu, vrane pozitivne na virus pronađene su i na Kvaternikovom trgu, u Parku Bartola Kašića, na Savici i u Dubravi, zbog čega slijedi pojačano suzbijanje komaraca na mjestima gdje su pronađene uginule ptice, obavijestili su iz Grada.

Tretmani počinju u utorak i srijedu rano ujutro, hladnim zamagljivanjem. Prvo na području Savice, Središća, Zapruđa, Travnog, Utrina i Sloboštine, a potom i na širem području Donjeg i Gornjeg grada.

No komarci ne prijete samo ljudima. Posljedice njihova širenja virusa mogu osjetiti čitavi gradski ekosustavi.

- Nestankom jedne vrste može se izgubiti ravnoteža i nastati uvjeti koji će odgovarati drugim vrstama koje ne želimo kao što su štakori, glodavci, miševi - naglasio je Slocinski.

Stručnjaci zbog toga pozivaju građane da svaku pronađenu uginulu pticu prijave veterinarskoj službi ili Ministarstvu poljoprivrede. A za vlastitu zaštitu najvažnije je izbjeći ubod komarca.