Od pet uginulih vrana sve su bile pozitivne na virus, što ukazuje da je virusna aktivnost na području Zagreba dosta izražena, rekao je za RTL Vladimir Savić iz Hrvatskog veterinarskog instituta
Virus Zapadnog Nila širi se po Zagrebu: Od četvero zaraženih, dvoje na intenzivnom liječenju
Virus Zapadnog Nila do sada je potvrđen kod pet uginulih vrana na različitim lokacijama u Zagrebu. U Klinici za infektivne bolesti trenutačno se liječi četvero pacijenata, od kojih se dvoje nalazi na intenzivnoj njezi, prenosi Net.hr.
- Od pet uginulih vrana sve su bile pozitivne na nazočnost virusa, što nam ukazuje da je virusna aktivnost na području Grada Zagreba dosta izražena budući da su ptice sa različitih lokacija u Gradu Zagrebu - rekao je Vladimir Savić, voditelj laboratorija za virologiju i patologiju Hrvatskog veterinarskog instituta.
Nalazi Hrvatskog veterinarskog instituta potvrdili su da virus cirkulira gradom.
- Siva vrana najviše stradava i najviše je ugrožena, a također one manje vidljive ptice grabljivice, jastreb i kobac - istaknuo je Boleslaw Slocinski, voditelj projekta Interreg Aviator koji se bavi virusom Zapadnog Nila u Udruzi BIOM.
- Virus cirkulira preko komaraca od ptice na pticu. Hrani se na zaraženoj ptici, zatim ubode drugu pticu i na taj način prenese virus. Nažalost, ponekad taj virus izađe iz tog kruga pa onda zaraženi komarac se ode hraniti na čovjeka, konja i druge sisavce i tako ih zarazi - rekao je Savić.
Iako tek dio zaraženih razvije simptome, no u Klinici za infektivne bolesti u Zagrebu trenutačno se liječi četiri pacijenta, od kojih dvoje na intenzivnoj njezi.
- U manjeg broja njih dolazi do razvoja infekcije živčanog sustava uz poremećaj svijesti, tremor, drhtanje ruku, konvulzije, grčevi, epileptički napad. Negdje je smrtnost 90 posto u ovih težih, ali u našoj situaciji postoje rizični čimbenici, a to je starija životna dob i neke bolesti, smanjen imunosni sustav - objasnio je Ivan Puljiz, predstojnik Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević”.
Osim u Zapruđu, vrane pozitivne na virus pronađene su i na Kvaternikovom trgu, u Parku Bartola Kašića, na Savici i u Dubravi, zbog čega slijedi pojačano suzbijanje komaraca na mjestima gdje su pronađene uginule ptice, obavijestili su iz Grada.
Tretmani počinju u utorak i srijedu rano ujutro, hladnim zamagljivanjem. Prvo na području Savice, Središća, Zapruđa, Travnog, Utrina i Sloboštine, a potom i na širem području Donjeg i Gornjeg grada.
No komarci ne prijete samo ljudima. Posljedice njihova širenja virusa mogu osjetiti čitavi gradski ekosustavi.
- Nestankom jedne vrste može se izgubiti ravnoteža i nastati uvjeti koji će odgovarati drugim vrstama koje ne želimo kao što su štakori, glodavci, miševi - naglasio je Slocinski.
Stručnjaci zbog toga pozivaju građane da svaku pronađenu uginulu pticu prijave veterinarskoj službi ili Ministarstvu poljoprivrede. A za vlastitu zaštitu najvažnije je izbjeći ubod komarca.
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