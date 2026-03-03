Više od 1400 državljana BiH čeka izlazak s Bliskog Istoka

Više od 1400 državljana Bosne i Hercegovine trenutačno je u državama koje gravitiraju Perzijskom zaljevu i čekaju priliku za odlazak iz tog područja a vlasti BiH razmišljaju o posebnim letovima kojima bi ih evakuirali, potvrdio je u utorak ministar vanjskih poslova te zemlje Elmedin Konaković. "Najveći broj ljudi je u Emiratima. Oko tisuću ljudi je u grupi koja komunicira s veleposlanstvom, oko 300 u Kataru, 100 u Kuvajtu a imamo i određene grupe i u Bahreinu i Omanu", kazao je Konaković za agenciju Fena.

Građani BiH koje je rat zatekao u Dubaiju trebali bi se početi vraćati od srijede i za sada je planirano da to učine redovitim zrakoplovnim linijama no Konaković je kazao kako su spremni na organiziranje čarter letova bude li nužno.

U samom Iranu, kako je pojasnio, ostao je mali broj državljana BiH uključujući tu i veleposlanika kojemu je ostavljeno da sam odluči koliko dugo će biti u Teheranu jer je nemoguće procijeniti kako će se situacija razvijati.

"Situacija je zaista izrazito zabrinjavajuća. Od svega je gore to što ne vidimo da se može dogoditi bilo kakva deeskalacija, nema razgovora, pregovora, sve strane su i dalje u fazi da nitko ne želi razgovarati o zaustavljanju aktivnosti. To je doista vrlo zabrinjavajuće", izjavio je šef bosanskohercegovačke diplomacije.