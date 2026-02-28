DOZNAJU 24SATA U Iranu je desetak hrvatskih državljana. Veleposlanstvo je evakuirano

Obavijesti

NAPAD NA IRAN

U Iranu je desetak hrvatskih državljana. Veleposlanstvo je evakuirano

Filip Sulimanec
Čitanje članka: 2 min
Prema posljednjim procjenama, u Iranu je bilo oko dvadeset hrvatskih državljana, no dio ih je u međuvremenu napustio zemlju. U ovom trenutku procjenjujemo da se ondje nalazi desetak hrvatskih državljana. Do sada nitko od hrvatskih državljana nije zatražio konzularnu pomoć, odgovorili su nam iz MVEP-a

Admiral

Amerika i Izrael su po drugi put u zadnjih osam mjeseci napali Iran. Novinska agencija Fars izvještava da su se eksplozije čule u gradovima Isfahan, Qom, Karaj i Kermanshah.

Pokretanje videa...

Teheran 00:46
Teheran | Video: 24sata/Reuters

Novinska agencija je također izvijestila da je nekoliko projektila pogodilo University Street i područje u iranskoj prijestolnici Teheranu.

Eksplozije su se čule na dvije lokacije u Teheranu, izvještava i novinska agencija Islamske Republike. Navodi se da se dim može vidjeti u središtu grada.

Od ministarstva vanjskih poslova doznajemo da je prije agresije na Iran u Islamskoj Republici bilo oko dvadeset hrvatskih državljana.

 - Prema posljednjim procjenama, u Iranu je bilo oko dvadeset hrvatskih državljana, no dio ih je u međuvremenu napustio zemlju. U ovom trenutku procjenjujemo da se ondje nalazi desetak hrvatskih državljana. Do sada nitko od hrvatskih državljana nije zatražio konzularnu pomoć - odgovorili su nam iz MVEP-a te dodali da je u našem veleposlanstvu u Teheranu ostao samo jedan djelatnik

 - Ministarstvo vanjskih i europskih poslova kontinuirano prati situaciju i u stalnom je kontaktu s nadležnim službama. Veleposlanstvo je zbog našeg odgovornog djelovanja ranije evakuirano, uključujući veleposlanika. Jedan djelatnik ostao je na terenu radi osiguravanja nužne administrativne i logističke funkcije - zaključili su.

