Građanima se savjetuje da budu sumnjičavi prema pozivima u kojima se traži hitna predaja novca, da ne postupaju prema uputama nepoznatih osoba, da pokušaju stupiti u izravan kontakt s članovima obitelji
Više od 20 poziva lažnih liječnika u Dubrovniku u dva dana: Žena ostala bez 5000 €
Dubrovačka policija zaprimila je u posljednja dva dana 20-ak dojava o lažnim liječnicima koji traže novac za hitne operacije, a jedna je žrtva ostala bez 5000 eura nakon što je novac predala nepoznatom muškarcu, izvijestila je policija, upozoravajući građane da ne nasjedaju na pozive lažnih liječnika.
Iz Policijske uprave dubrovačko-neretvanske izvijestili su u srijedu kako prevaranti žrtvama putem telefona lažno prikazuju tešku zdravstvenu situaciju s njihovim najbližima i žurno traže novac za medicinski zahvat.
Jedna je osoba tako dovedena u zabludu te je, prema uputama prevaranata, predala gotovinu muškarcu koji se ubrzo nakon poziva pojavio na njenoj adresi.
Iz policije naglašavaju kako se ovaj način počinjenja kaznenog djela u potpunosti podudara s ranijim upozorenjima o porastu ovakvih prijevara, čije su mete najčešće osobe starije životne dobi.
"Građanima se savjetuje da budu sumnjičavi prema pozivima u kojima se traži hitna predaja novca, da ne postupaju prema uputama nepoznatih osoba, da pokušaju stupiti u izravan kontakt s članovima obitelji te da o svakom sumnjivom pozivu odmah obavijeste policiju na broj 192", poručuju iz policije.
