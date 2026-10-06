Više od 250 tisuća prosvjednika diljem Francuske, Macron sazvao krizni sastanak

Više od 250 tisuća ljudi prosvjedovalo je u utorak diljem Francuske nakon što su se prosvjedi mladih koji traže bolje uvjete u školama pretvorili u jedne od najvećih demonstracija u zemlji posljednjih godina. Ministarstvo unutarnjih poslova procijenilo je da je broj prosvjednika na nacionalnoj razini iznosio 256 tisuća, uključujući 56 tisuća demonstranata u Parizu. Sindikati obrazovanja pak procjenjuju da je diljem zemlje u prosvjedima sudjelovalo 450 tisuća ljudi. Predsjednik Emmanuel Macron trebao bi u utorak navečer održati krizni sastanak o prosvjedima, javljaju francuski mediji pozivajući se na izvore iz Elizejske palače. Macron dosad nije javno intervenirao u rješavanje krize s prosvjedima koji su započeli prošlog mjeseca.

Na sastanku se očekuje sudjelovanje premijera Sebastiena Lecornua, ministra unutarnjih poslova Laurenta Nuneza i ministra obrazovanja Edouarda Geffrayja, izvijestili su BFMTV, Le Monde i Le Parisien. Sindikati su se pridružili tisućama srednjoškolaca i studenata u utorak na nacionalnom danu akcije, a prosvjedi su održani u Parizu i drugim velikim gradovima, uključujući Lyon, Lille, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Rennes i Strasbourg. Nastavnici i roditelji također su se priključili prosvjedima, a neki od njih nastojali su zaštititi mlade prosvjednike od snaga sigurnosti.

Sindikat nastavnika srednjih škola USL izvijestio je da je 1800 srednjih škola diljem zemlje blokirano ili zatvoreno iz mjera opreza, dok je 90 posto sveučilišta bilo pod blokadom. Ministarstvo obrazovanja priopćilo je da je nastava u potpunosti ili djelomično otkazana u 891 srednjoj školi. Veliki policijske kvote raspoređene su u mnogim gradovima, a policajci su bili opremljeni teškom opremom za suzbijanje nereda. Policija se suočava sa sve brojnijim optužbama za prekomjernu upotrebu sile tijekom prosvjeda, pri čemu prosvjednici posebno kritiziraju korištenje suzavca.

"Koristite suzavac protiv silovatelja, a ne protiv maloljetnika", pisalo je na kartonskom natpisu na skupu u Marseilleu.

Nekoliko političara također je uputilo kritike na račun policijskog odgovora, dok francuski policijski inspektorat istražuje incidente u kojima su policajci ozlijedili prosvjednike. Međutim, i policija je bila meta napada pirotehnikom i drugim predmetima. Deseci policajaca ozlijeđeni su od početka prosvjeda, uključujući njih 43 u utorak. Ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je da je u utorak uhićeno 488 osoba. Od početka prosvjeda privedeno je ukupno 5060 ljudi, od kojih su 87 posto maloljetnici, pokazuju podaci koje je Ministarstvo pravosuđa objavilo u ponedjeljak navečer.