Više od 50 ljudi umrlo od gripe

U Hrvatskoj je tijekom sezone gripe 2025./2026., zaključno s 18. siječnja 2026. godine, zaprimljeno ukupno 37.992 prijave oboljelih od gripe, pokazuju najnoviji podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ). Samo u posljednjem, trećem tjednu ove godine zabilježeno je 1.672 novih slučajeva, što predstavlja četvrti uzastopni tjedan pada broja prijava.

Prijave oboljelih stižu iz svih hrvatskih županija, a najviša stopa obolijevanja u trećem tjednu zabilježena je u Osječko-baranjskoj županiji, gdje je broj prijava na 100.000 stanovnika bio najveći.

Kada je riječ o dobnim skupinama, najviša stopa incidencije gripe i dalje se bilježi među djecom predškolske i školske dobi, dok je najniža među osobama starijima od 65 godina, što je obrazac koji se ponavlja i u prethodnim sezonama.

Sezona započela ranije nego inače

Foto: HZJZ

U usporedbi s prethodnih desetak sezona, ovogodišnja sezona gripe započela je ranije i s osjetno većim brojem oboljelih. Od listopada do sredine siječnja zaprimljeno je gotovo 38 tisuća prijava, dok ih je u istom razdoblju prošle sezone bilo svega 6.003.

Značajno je porastao i broj teških slučajeva. Na bolničko liječenje ove je sezone zaprimljeno 1.807 osoba, od kojih je 119 zahtijevalo liječenje u jedinicama intenzivne skrbi. Za usporedbu, prošle sezone u istom razdoblju hospitalizirano je 528 oboljelih, a 36 ih je bilo na intenzivnoj njezi.

Zabilježen 51 smrtni ishod

Uz sezonu gripe redovito se povezuje i tzv. višak smrtnosti, odnosno povećan broj umrlih u odnosu na razdoblja izvan sezone gripe. To se osobito odnosi na starije osobe i kronične bolesnike, kod kojih gripa češće dovodi do ozbiljnih komplikacija poput upale pluća ili sepse.

Prema dosadašnjim podacima, tijekom ove sezone prijavljen je 51 smrtni ishod povezan s gripom i njezinim komplikacijama. Stručnjaci upozoravaju kako je često teško precizno utvrditi je li gripa bila izravan ili neizravan uzrok smrti, no njezin utjecaj na pogoršanje postojećih bolesti je značajan.

Dominira virus gripe A (H3N2)

Podaci Nacionalnog referentnog centra za gripu HZJZ-a pokazuju da je u posljednjem tjednu 20 posto testiranih uzoraka bilo pozitivno na gripu. U svim pozitivnim uzorcima detektiran je virus gripe A, pri čemu dominira podtip H3N2.

Iako broj novozaraženih u posljednjim tjednima pada, zdravstvene vlasti i dalje pozivaju na oprez, osobito među rizičnim skupinama, te podsjećaju na važnost pravovremenog javljanja liječniku u slučaju težih simptoma.