Više od 70 % učenika upisuje strukovne škole: 'Želim otvoriti obrt, bit ću instalater klime...'

Voljela bih da što više mladih, ali i odraslih zna kako je ovo zaista zanimljivo i perspektivno zanimanje. Saloni se otvaraju stalno. Ljudi misle da je to zanimanje ograničeno samo na estetiku, no to nije tako. Nastavni program uključuje znanja iz raznih područja, primjerice, učimo anatomiju stopala, akupresuru, a poslije liječimo dugotrajne probleme koje ljudi ne mogu riješiti kod liječnika, kaže nam Tena Radljević, učenica trećeg razreda Obrtničke škole za osobne usluge u Zagrebu.

Ona je iz Požege došla u Zagreb kako bi upisala smjer za pedikera i, kaže nam, nije se pokajala. Razgovarali smo s njom i drugim učenicima strukovnih škola na 11. Zagrebačkom obrtničkom sajmu na Zagrebačkom velesajmu. Tamo se prošli tjedan predstavilo oko 60 različitih obrtničkih i strukovnih zanimanja te 25 srednjih strukovnih škola iz Zagreba i Zagrebačke županije.

Brojni sedmaši i osmaši došli su vidjeti što će sve moći izabrati za svoje buduće zanimanje i sljedeće četiri godine obrazovanja.

- Jučer je bio golemi red, ljudi su čekali u redu za nokte, od učenica do starijih gospođa. Predivna je škola i zanimanje. Svake godine imamo i po deset učenika na jedno upisno mjesto. Najviše ih zanima kako se odvija nastava, što se radi s tim zanimanjem. Trenutačno imamo četverogodišnji smjer za kozmetičara i frizera, a nadamo se da će nam uskoro vratiti i kvote za pedikere i fotografe - pojašnjava Tena, koja planira što prije početi raditi, ali bi voljela ostati i u obrazovanju.

Slično su nam rekli i učenici još jedne vrlo tražene zagrebačke strukovne škole, Elektrostrojarske obrtničke škole (ESOŠ).

Ova škola nudi šest zanimanja u dva područja, elektrotehnici i strojarstvu.

Majstorski ispit i posao

- Ja sam elektromehaničar, popravljam od bijele tehnike do klima i slično. Ovo je trogodišnji program s mogućnošću upisa 4. razreda. Imamo nastavu tjedan dana, praksu tjedan dana. Praksu radim u Daikinu, tvrtki za ventilaciju, klime i grijanje. Jako sam zadovoljan, odgovara mi taj sustav rada i učenja. Ako bude prilike, zaposlio bih se u Daikinu, a ako ne, položit ću majstorski ispit i otvoriti nešto svoje - kaže nam Filip Raženj, učenik 2. razreda.

Kako ističu on i njegov kolega Erik Žiljak, završiti četvrti razred je definitivno dobra odluka.

- Moj smjer su elektroinstalateri. Upisao sam ovu školu jer je moj stric radio mnogo toga sa strujom i odlučio sam to probati. Sad mi se jako sviđa i mislim da ću ostati u struci kad završim školu - ističe Erik.

Novi raspored nastave i prakse

Učenice i učenici s kojima smo razgovarali imaju tjedan dana nastave, pa tjedan dana prakse kod poslodavca. Učenici koji od ove školske godine upisuju strukovne škole, školuju se po novome modelu.

- Što se tiče prakse, naša škola surađuje s Obrtničkom komorom Zagreb. Postoji registar svih obrta s područja Zagreba i Zagrebačke županije te učenici biraju licencirane poslodavce kod kojih će raditi praksu. Ako sami ne uspiju pronaći, uskačemo mi, nastavnici praktične nastave. Kad upisuju školu, učenici potpisuju ugovor o naukovanju, odnosno, po novom, ugovor o učenju temeljenom na radu. U modularnoj nastavi više nema nastave i prakse tjedan za tjedan, ali učenici i dalje dio praktične nastave odrađuju kod poslodavca. Trenutačno veći dio provode u školskim radionicama i praktikumima - kaže nam Damir Čulig, nastavnik praktične nastave i laboratorijskih vježbi u ESOŠ-u.

Škole čekaju objavu Pravilnika o modularnoj nastavi u e-savjetovanju u kojoj bi trebala biti definirana važna pitanja poput ocjenjivanja. Kako saznajemo, bit će predloženo da se moduli ipak ocjenjuju na kraju školske godine, bez obzira na period u kojem su ih učenici slušali.

Među dečkima su popularna zanimanja instalacija klimatizacije i sličnih tehničkih zanimanja. Te mogućnosti učenicima se pružaju i u Srednjoj školi Dugo Selo. Uz gimnazijski smjer, škola nudi po četiri zanimanja u četverogodišnjim te trogodišnjim programima.

- Upisao sam za instalatera grijanja i klimatizacije. Škola je super, imamo tjedan nastave, tjedan prakse, i to mi jako odgovara. Kad sam birao školu, bilo mi je najbitnije da želim to raditi i da upišem nešto što će mi biti zanimljivo. Pokušat ću otvoriti svoju tvrtku - kaže nam Leon Suman, učenik 2. razreda.

U struci želi ostati i Antonija Martić, koja se školuje za pismoslikaricu u Industrijsko obrtničkoj školi u Zagrebu.

Sve više obrta

- Učenici s ovim smjerom bavit će se izradom reklama, natpisa, lijepljenjem folija na aute, sitotiskom, uglavnom naša se struka primjenjuje u raznim područjima. Za završetak četvrte godine iz naše škole najčešće idemo u Školu za grafiku, dizajn i medijsku produkciju, ali može se naći posao relativno brzo. Ako nešto želiš, sve je moguće ostvariti. Dio učenika ide i u škole preko puta naše, Geodetsku i Građevinsku - govori nam Antonija.

Za ovo zanimanje se odlučila jer joj je i tata pismoslikar.

- Planiram ovdje završiti tri godine, upisati četvrtu godinu negdje drugdje, onda upisati Akademiju i vratiti se predavati u školu - govori nam Antonija.

Podaci Obrtnog registra Ministarstva gospodarstva pokazuju kako je lani u Hrvatskoj bilo čak 10.500 obrta više nego 2024. godine. Posebno rastu obrti u uslužnim zanimanjima, frizeri, pedikeri i maseri. Pojavljuju se i nova zanimanja, posebno ona vezana uz tehnologiju, online trgovinu, dizajn ili, primjerice, grooming, odnosno uređivanje pasa.

Modularni model znači da sve strukovne škole u prvom razredu imaju isti program općih predmeta. To olakšava i prebacivanje u drugu školu, uz polaganje predmeta razlike. Većina strukovnih škola nudi i upis četvrte godine, te cjeloživotno obrazovanje, za one koji odluče nadopuniti obrazovanje.