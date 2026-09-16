Više od 700 autora audiovizualnih djela još uvijek nije predalo potrebnu dokumentaciju za isplatu naknada, što može značajno utjecati na njihove financijske prihode od prikupljenih naknada.
Više od 700 autora nije predalo dokumentaciju za isplatu audiovizualne naknade
Društvo hrvatskih filmskih autora i producenata (DHFA) u suradnji s HDS ZAMP-om počelo je isplatu audiovizualnih naknada za 2025. u iznosu od oko 460.000 eura za oko 750 autora, no upozoravaju da više od 700 autora još nije predalo dokumentaciju za isplatu uključivši i odgovarajuću punomoć. Aktualni obračun obuhvaća 754 domaća nositelja prava koji su punomoć za zastupanje povjerili DHFA-i – redatelje, scenariste, snimatelje, glavne crtače i animatore, montažere slike i zvuka te, u dijelu pripadajućih prava, producente audiovizualnih djela, ističu u Stručnoj službi za zaštitu autorskih muzičkih prava (ZAMP) Hrvatskog društva skladatelja (HDS).
Pojašnjavaju i kako su obračunom obuhvaćene naknade prikupljene u Hrvatskoj po osnovi kabelske retransmisije (KBL) i privatnog kopiranja (BTL) za 2025. te kako se, uz naknade prikupljene u Hrvatskoj, domaćim nositeljima prava u ovom obračunu raspodjeljuju i naknade koje su njihova audiovizualna djela ostvarila u inozemstvu. U ZAMP-u kažu da su u osnovnom obračunu za 2025. obrađivani podaci o emitiranju audiovizualnih djela na programima HTV 1, HTV 2, HTV 3, Nova TV, Doma TV, RTL, RTL2, RTL Kockica i Klasik TV.
Svake godine obračuni obuhvaćaju sve veći broj nositelja prava
Glavni direktor HDS ZAMP-a Nenad Marčec ističe dobru i uspješnu suradnju s DHFA-om te naglašava kako iz godine u godinu obračuni obuhvaćaju sve veći broj domaćih i inozemnih nositelja prava.
''Audiovizualni sektor još uvijek je relativno mlad u području kolektivnog ostvarivanja prava, ali zato ima velik potencijal za daljnji razvoj. To je vidljivo i iz podatka da nam još uvijek preko 700 autora audiovizualnih djela nije dostavilo potrebnu dokumentaciju za isplatu naknada", istaknuo je Marčec i pozvao autore da se jave DHFA ili ZAMP-u.
S druge strane, u DHFA ističu i kako je, od ukupno prikupljenih naknada na području Hrvatske prošle godine na ime autorskog i srodnih prava koautora audiovizualnih djela i audiovizualnih producenata, za domaće nositelje prava raspodijeljeno je 542.763 eura, od čega će se nositeljima prava koji su do trenutka izrade obračuna dali punomoć i dostavili potpunu dokumentaciju DHFA isplatiti oko 460.000 eura.
Ostalim domaćim nositeljima prava sredstva će biti isplaćena po dostavi punomoći i/ili potpune dokumentacije, ističe se u odgovoru DHFA Hini. Napominju i kako DHFA redovito na svojim stranicama objavljuje poziv na davanje punomoći koji uključuje i listu neprijavljenih nositelja autorskog i srodnih prava te poziv prosljeđuje strukovnim udrugama u audiovizualnoj djelatnosti.
Rezervirana sredstva
''Nije riječ jednostavno o popisu autora i producenata kojima nedostaje samo dokumentacija za isplatu, nego prvenstveno o potencijalnim domaćim nositeljima prava koji tek trebaju dostaviti odgovarajuću punomoć i ostalu potrebnu dokumentaciju'', ističu u DHFA. Posebno naglašavaju i da, ako je za određenog nositelja prava naknada obračunata, a nositelj nije dostavio punomoć društvu za kolektivno ostvarivanje prava, njegova sredstva ostaju neraspodijeljena, ali rezervirana. te se isplaćuju nakon što nositelj dostavi urednu i potpunu dokumentaciju koja omogućuje isplatu.
''U skladu sa zakonskim pravilima, neraspodijeljena sredstva čekaju nositelja prava u propisanom roku od tri godine. Nakon proteka tog roka se razvrstavaju u kategoriju neraspodjeljivih sredstava, koja se, sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima, mogu koristiti isključivo namjenski, za socijalne, kulturne i obrazovne usluge u korist nositelja prava'', zaključuju u DHFA.
Prema Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima pravo na isplatu naknada ostvaruju, ovisno o kategoriji prava, izvorno nositelji prava na audiovizualnim djelima i koautori audiovizualnog djela što su u slučaju DHFA sljedeće kategorije - glavni redatelj, autor scenarija, glavni snimatelj, glavni montažer slike i zvuka, glavni crtač, odnosno glavni animator te audiovizualni producent, zaključuju u toj strukovnoj udruzi.
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