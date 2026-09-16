Više od 700 autora nije predalo dokumentaciju za isplatu audiovizualne naknade

Društvo hrvatskih filmskih autora i producenata (DHFA) u suradnji s HDS ZAMP-om počelo je isplatu audiovizualnih naknada za 2025. u iznosu od oko 460.000 eura za oko 750 autora, no upozoravaju da više od 700 autora još nije predalo dokumentaciju za isplatu uključivši i odgovarajuću punomoć. Aktualni obračun obuhvaća 754 domaća nositelja prava koji su punomoć za zastupanje povjerili DHFA-i – redatelje, scenariste, snimatelje, glavne crtače i animatore, montažere slike i zvuka te, u dijelu pripadajućih prava, producente audiovizualnih djela, ističu u Stručnoj službi za zaštitu autorskih muzičkih prava (ZAMP) Hrvatskog društva skladatelja (HDS).

Pojašnjavaju i kako su obračunom obuhvaćene naknade prikupljene u Hrvatskoj po osnovi kabelske retransmisije (KBL) i privatnog kopiranja (BTL) za 2025. te kako se, uz naknade prikupljene u Hrvatskoj, domaćim nositeljima prava u ovom obračunu raspodjeljuju i naknade koje su njihova audiovizualna djela ostvarila u inozemstvu. U ZAMP-u kažu da su u osnovnom obračunu za 2025. obrađivani podaci o emitiranju audiovizualnih djela na programima HTV 1, HTV 2, HTV 3, Nova TV, Doma TV, RTL, RTL2, RTL Kockica i Klasik TV.

Svake godine obračuni obuhvaćaju sve veći broj nositelja prava

Glavni direktor HDS ZAMP-a Nenad Marčec ističe dobru i uspješnu suradnju s DHFA-om te naglašava kako iz godine u godinu obračuni obuhvaćaju sve veći broj domaćih i inozemnih nositelja prava.

''Audiovizualni sektor još uvijek je relativno mlad u području kolektivnog ostvarivanja prava, ali zato ima velik potencijal za daljnji razvoj. To je vidljivo i iz podatka da nam još uvijek preko 700 autora audiovizualnih djela nije dostavilo potrebnu dokumentaciju za isplatu naknada", istaknuo je Marčec i pozvao autore da se jave DHFA ili ZAMP-u.

S druge strane, u DHFA ističu i kako je, od ukupno prikupljenih naknada na području Hrvatske prošle godine na ime autorskog i srodnih prava koautora audiovizualnih djela i audiovizualnih producenata, za domaće nositelje prava raspodijeljeno je 542.763 eura, od čega će se nositeljima prava koji su do trenutka izrade obračuna dali punomoć i dostavili potpunu dokumentaciju DHFA isplatiti oko 460.000 eura.

Ostalim domaćim nositeljima prava sredstva će biti isplaćena po dostavi punomoći i/ili potpune dokumentacije, ističe se u odgovoru DHFA Hini. Napominju i kako DHFA redovito na svojim stranicama objavljuje poziv na davanje punomoći koji uključuje i listu neprijavljenih nositelja autorskog i srodnih prava te poziv prosljeđuje strukovnim udrugama u audiovizualnoj djelatnosti.

Rezervirana sredstva

''Nije riječ jednostavno o popisu autora i producenata kojima nedostaje samo dokumentacija za isplatu, nego prvenstveno o potencijalnim domaćim nositeljima prava koji tek trebaju dostaviti odgovarajuću punomoć i ostalu potrebnu dokumentaciju'', ističu u DHFA. Posebno naglašavaju i da, ako je za određenog nositelja prava naknada obračunata, a nositelj nije dostavio punomoć društvu za kolektivno ostvarivanje prava, njegova sredstva ostaju neraspodijeljena, ali rezervirana. te se isplaćuju nakon što nositelj dostavi urednu i potpunu dokumentaciju koja omogućuje isplatu.

''U skladu sa zakonskim pravilima, neraspodijeljena sredstva čekaju nositelja prava u propisanom roku od tri godine. Nakon proteka tog roka se razvrstavaju u kategoriju neraspodjeljivih sredstava, koja se, sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima, mogu koristiti isključivo namjenski, za socijalne, kulturne i obrazovne usluge u korist nositelja prava'', zaključuju u DHFA.

Prema Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima pravo na isplatu naknada ostvaruju, ovisno o kategoriji prava, izvorno nositelji prava na audiovizualnim djelima i koautori audiovizualnog djela što su u slučaju DHFA sljedeće kategorije - glavni redatelj, autor scenarija, glavni snimatelj, glavni montažer slike i zvuka, glavni crtač, odnosno glavni animator te audiovizualni producent, zaključuju u toj strukovnoj udruzi.