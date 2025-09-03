Obavijesti

News

Komentari 0
'PARODIJA ZNANOSTI'

Više od 80 znanstvenika osudilo je Trumpovo izvješće o klimi

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Više od 80 znanstvenika osudilo je Trumpovo izvješće o klimi
Foto: BRIAN SNYDER/REUTERS

U dokumentu od više od 400 stranica znanstvenici ističu korištenje "taktika sličnih onima koje koristi duhanska industrija"

Više od 80 znanstvenika kritiziralo je u utorak izvješće Trumpove administracije o klimatskim promjenama, osuđujući metodološke nedostatke, manipulaciju činjenicama i reference na diskreditirana istraživanja. Dokument koji je krajem srpnja objavilo Ministarstvo energetike dovodi u pitanje nekoliko znanstvenih konsenzusa o porastu broja ekstremnih vremenskih događaja, porastu temperatura zabilježenih u Sjedinjenim Državama i štetnim učincima emisija CO2.

"Ovo izvješće je parodija znanosti", kritizirao je Andrew Dessler, profesor atmosferskih znanosti na Sveučilištu Texas A&M u izjavi.

U dokumentu od više od 400 stranica znanstvenici ističu korištenje "taktika sličnih onima koje koristi duhanska industrija". Među takvima je tvrdnja da su visoke koncentracije CO2 u atmosferi zapravo korisne za poljoprivredu, ili da zakiseljavanje oceana nije tako veliki problem jer se život razvio u kiselim vodama.

KLIMATSKE PROMJENE DHMZ: Do 2070. Hrvatska će biti toplija za više od 2 Celzijeva stupnja, veće suše i požari
DHMZ: Do 2070. Hrvatska će biti toplija za više od 2 Celzijeva stupnja, veće suše i požari

Od povratka na vlast, Donald Trump promijenio je smjer u borbi protiv klimatskih promjena, ponovno povlačeći vodeću svjetsku silu iz Pariškog sporazuma o klimi, potkopavajući znanstvene agencije i ukidajući brojne mjere zaštite okoliša.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Strašne scene iz Istre: Kuće i ceste poplavljene nakon oluje!
FOTO

Strašne scene iz Istre: Kuće i ceste poplavljene nakon oluje!

Automobili su se jedva probijali kroz poplavljene umaške ulice, a na nekim cestama nastale su bujice
FOTO U dva sata 2000 udara munja! Palo 100 l kiše po m2! Pogledajte šokantne fotografije
OLUJA POTOPILA ISTRU

FOTO U dva sata 2000 udara munja! Palo 100 l kiše po m2! Pogledajte šokantne fotografije

Bilježi se i iznimno snažna grmljavinska aktivnost, u protekla 2 sata zabilježeno je gotovo 2000 udara munja
Vrebaju mlade mame: 'Ova mi je poruka stigla u 6. Da imam dijete, jako bih se uplašila!'
ČUVAJTE SE PREVARANATA

Vrebaju mlade mame: 'Ova mi je poruka stigla u 6. Da imam dijete, jako bih se uplašila!'

Iako ona nije majka, kaže, vjeruje da netko tko ima djecu može lako nasjesti na ovakvu prijevaru

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025