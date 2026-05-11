Više ozlijeđenih u prometnoj nesreći blizu granice s BiH

U prometnoj nesreći do koje je večeras došlo na cesti od Starog Petrovog Sela prema Davoru ozlijeđeno je više ljudi, javila je prodsko-posavska policija.

Operativno-komunikacijski centar Policijske uprave brodsko-posavske dojavu o nesreći zaprimio je 11. svibnja 2026. godine u 21.07 sati, a na mjesto događaja upućene su žurne službe.

Više informacija o okolnostima nesreće i težini ozljeda bit će poznato nakon policijskog očevida.