Obavijesti

News

Komentari 1
meta pet raketa

Više ozlijeđenih u raketnom napadu na aerodrom u Bagdadu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
1
Foto: Reuters

Pet osoba je u nedjelju ozlijeđeno kada su rakete pale na međunarodnu zračnu luku u Bagdadu, gdje se nalazi i američki diplomatski centar unutar velikog vojnog kompleksa, objavili su irački sigurnosni izvori

"Međunarodni aerodrom u Bagdadu i njegova okolica bili su mete pet raketa, pri čemu su ozlijeđene četiri osobe među zaposlenicima i sigurnosnim osobljem, kao i jedan inženjer", kaže se u priopćenju sigurnosnih službi. Projektili su pali unutar kruga civilnog aerodroma, koji trenutno ne prima letove, na postrojenje za pročišćavanje vode, u blizini iračke vojne zračne baze i na zatvor visoke sigurnosti, navodi se u izjavi.

Ratom koji su 28. veljače pokrenuli Izrael i Sjedinjene Države protiv Irana, a koji je zahvatio Bliski istok, Irak je uvučen u sukob: proiranske iračke skupine tvrde da svakodnevno provode napade dronovima na američko vojno osoblje ili na naftna postrojenja, dok su položaji tih oružanih frakcija meta napada koji se pripisuju Washingtonu ili Izraelu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Netanyahu demantirao glasine o svojoj smrti: 'Želite li izbrojati koliko imam prstiju?' 00:59
Netanyahu demantirao glasine o svojoj smrti: 'Želite li izbrojati koliko imam prstiju?' | Video: 24sata/Reuters

U nedjelju navečer, sigurnosne snage pronašle su raketni bacač korišten u napadu na zračnu luku u regiji al-Radvanija jugozapadno od iračke prijestolnice, prema izjavi sigurnosnih službi.

Sigurnosni dužnosnici kazali su za agenciju AFP i da su tri drona srušena protuzračnom obranom.

Američko veleposlanstvo u Bagdadu također je bilo meta napada dronom u subotu ujutro, samo nekoliko sati nakon što su tri proiranska borca ​​ubijena u zračnom napadu u Bagdadu koji se pripisuje Sjedinjenim Državama.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026