Više ozlijeđenih u sudaru dva automobila kod Požege

Više je osoba ozlijeđeno u sudaru dva auta u Jakšiću u petak ujuto. Do nesreće je došlo u Kolodvorskoj ulici, a ozlijeđene su prevezli u Opću županijsku bolnicu Požega radi pružanja liječničke pomoći, priopćila je PU požeško-slavonska.

Policija će provesti očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti prometne nesreće. Više informacija bit će poznato nakon dovršetka očevida i službenog policijskog izvješća.