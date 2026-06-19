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Više ozlijeđenih u sudaru dva automobila kod Požege

Piše Iva Tomas,
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Više ozlijeđenih u sudaru dva automobila kod Požege
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Policija će provesti očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti prometne nesreće

Više je osoba ozlijeđeno u sudaru dva auta u Jakšiću u petak ujuto. Do nesreće je došlo u Kolodvorskoj ulici, a ozlijeđene su prevezli u Opću županijsku bolnicu Požega radi pružanja liječničke pomoći, priopćila je PU požeško-slavonska.

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Policija će provesti očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti prometne nesreće. Više informacija bit će poznato nakon dovršetka očevida i službenog policijskog izvješća.

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