Detalji pred užas u Ribnikaru: Smijao se na kameri u stanu, mama mu je poslala poruke...

Nakon što je Viši sud u Beogradu u četvrtak izrekao presudu Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dječaka koji je počinio masakr u Osnovnoj školi “Vladislav Ribnikar”, dio suđenja otvoren je za javnost. U srpskim medijima potom su objavljeni potresni detalji zločina u kojem je ubijeno devetero djece i školski zaštitar. Podsjetimo, oba roditelja dječaka K. K. osuđena su na zatvorske kazne, piše B92. Sud je oca Vladimira osudio na 14 godina i šest mjeseci zatvora, dok je majka Miljana osuđena na dvije godine i 11 mjeseci zatvora

Predsjednik sudskog vijeća Dragan Martinović opisao je kako je dječak počinio nezapamćeni zločin koji je, od prvog pucnja do izlaska kroz prozor učionice, trajao dvije minute i jednu sekundu.

Prije masakra ostao je sam u stanu

Kako piše Blic, dječak se iz etno-sela vratio prije roditelja i sestre, s prijateljem i njegovom majkom. Nakon toga ostao je sam u stanu. Ušao je u stan, a majka ga je nazvala nakon otprilike minute. Nekoliko minuta kasnije stavio je stolicu ispred ormara u kojem se nalazilo oružje. Kad je primijetio kameru, smijao se i mahao, a zatim ju je onesposobio.

Na suđenju je rekao da je preko kamere stavio majicu. Utvrđeno je i da je Vladimir Kecmanović u tom razdoblju koristio aplikaciju za nadzor kamere u stanu.

Dječak je iz ormara izvadio dva pištolja i ukupno 92 metka. Rekao je da ih je planirao sve iskoristiti. Pištolje je stavio u ladicu radnog stola, gdje ih je držao do jutra.

Beograd: Zgrada OŠ 'Vladislav Ribnikar' | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Uoči zločina pretraživao internet

Nakon toga je na internetu pretraživao različite pojmove, među njima “Ministarstvo obrane Ukrajine” te “mobilni telefoni, tarifni paketi, internet”.

Oko dva ili tri sata u noći, uoči masakra, u kupaonici je izrađivao Molotovljeve koktele. Sakrio ih je u radni stol. Prema onome što je utvrđeno, planirao ih je baciti na vrata učionice kako bi spriječio eventualnu intervenciju.

Potom je ponovno pretraživao internet, među ostalim pojmove “Srbija uvodi doživotne kazne” i “može li se otvoriti brava pištolja”. Posljednja pretraga zabilježena je oko 5.30 sati.

Oko 6.20 pretraživao je “Moj ES dnevnik”.

Iako je bilo planirano da iz stana krenu zajedno oko 8 sati, Miljana Kecmanović je s kćeri otišla ranije, a dječak je ostao sam.

U stanu je na tepih posložio dva pištolja, spremnike za pištolj i četiri Molotovljeva koktela te ih fotografirao. U stanu je repetirao pištolj marke “češka zbrojovka”. Oružje i streljivo potom je stavio u ruksak.

Beograd: Zgrada OŠ 'Vladislav Ribnikar' | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

U 8.31 sati majka mu je poslala poruku: “Jesi li uspio stići na sat?” Dvije minute kasnije ušao je u hodnik škole.

Razgovarao sa zaštitarom prije nego što ga je ubio

Zaštitar Dragan otvorio mu je vrata i nekoliko minuta razgovarao s njim. Dječak je zatim ušao u hodnik škole s ruksakom prebačenim oko struka s prednje strane. Kad je zaštitar ustao od pulta i okrenuo mu leđa, dječak je iz ruksaka izvadio pištolj i ispalio prvi hitac.

U hodniku škole ubio je zaštitara Dragana, Anu Božović, Bojanu Asović i Sofiju Negić. Kretao se kroz hodnik i zamijenio prvi spremnik. Pucao je i prema dječaku koji je bježao niz hodnik, ali ga nije pogodio. Zatim je došao do kabineta povijesti. U učionici su bila 23 učenika, nastavnica povijesti i student na praksi.

Dječak je izjavio da je pucao nasumično i da mu se, kako je rekao, ništa nije otelo kontroli.

U učionici je ispalio najmanje 45 metaka, od kojih su 34 pogodila žrtve.

Beograd: Zgrada OŠ 'Vladislav Ribnikar' | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

U učionici su pronađena dva spremnika i njegov ruksak. U njemu su bili pištolj, spremnik s 10 metaka, Molotovljevi kokteli, majica, kratke hlače, digitron, selotejp, ravnalo i drugi predmeti.

Nakon pucnjave izašao je kroz prozor učionice. U školskom dvorištu odbacio je pištolj u kojem nije bilo metka u cijevi. Rekao je da ga je odbacio kako bi zaštitio sebe. Potom je otrčao do drveta, sjeo i rukama se uhvatio za lice. Oko minutu je gledao u istom smjeru.

Nazvao policiju i rekao što je učinio

Nakon toga otrčao je na drugi kraj dvorišta i nazvao policiju. Rekao je da je pucao, da je uzeo očev pištolj, da je nekoga ranio, ali da ne zna koga ni koliko ljudi. Rekao je i da je to učinio jer je “psihopat”, da mu nitko nije rekao da je psihopat, da nije bio ljut, nego da se jednostavno tako osjećao. Dodao je da se morao smiriti i rekao policiji gdje je ostavio pištolj. Tijekom tog razgovora je uhićen.

Masakr u OŠ “Vladislav Ribnikar”, od prvog pucnja u zaštitara Dragana do trenutka kada je dječak izašao kroz prozor učionice, trajao je dvije minute i jednu sekundu.

Od 66 ispaljenih hitaca, žrtve je pogodio u 75 posto slučajeva. Vještačenjem je utvrđeno da je pucao velikom brzinom, što je dovelo do pogrešaka pri okidanju.

Priznao da je sve planirao

Dječak je ispričao da je dva do tri tjedna prije masakra odlučio što će učiniti i da je zločin planirao.

Za radnim stolom napisao je popis s imenima djece i nacrtao skicu škole. To je, kako je utvrđeno, bio prvi korak u planiranju. Popis i skicu čuvao je u ladici stola.

Na internetu je prije zločina pretraživao i pojmove poput “kompleks niže vrijednosti”, “antisocijalno ponašanje kod djece”, “portret psihopata”, “antisocijalni poremećaj ličnosti”, “češka zbrojovka”, “volim životinje, mogu li i dalje biti psihopat”, “zašto užasni ljudi i dalje mogu voljeti životinje”, “smrtna kazna u Srbiji”, “doživotne kazne bez mogućnosti uvjetnog otpusta” i “razlika između psihopata i normalnih ljudi”.