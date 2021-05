Senzacija lokalnih izbora, čovjek koji je u Zadru na lokalnim izborima grad izvrnuo "naglavačke", Enio Meštrović ili popularniji Ričard boravio je u Istri gdje ga je ugostio poznati istarski pjevač Alen Vitasović.

Vitasović nam je ispričao da su imali malu turneju po lokalnim medijskim kućama, ali da je Ričard još ranije obećao doći u Istru nakon prvog kruga izbora, što je i učinio.

Alen i Ričard, poznati zadarski performer, službeno su se upoznali upravo proteklog vikenda.

- Eto, osobno smo se upoznali za vikend. Ričard mi je inače glumio u spotu za pjesmu "Ili si ili nisi", a suradnja je započela zahvaljujući mojem producentu i kompozitoru Marku Grabberu. On je često u Zadru i poslao mi je Meštrovićeve radove koji su me odmah oduševili. Njegov rad pratim tri-četiri mjeseca i čovjek je odličan. Pametan, načitan, dobar, ma oduševljen sam! Odmah sam rekao Grabberu da mi ga nekako ubaci u pjesmu i eto. U pjesmi je gost, ali ne pjeva. Onda sam saznao da je Ričard moj dugogodišnji fan i to me još više oduševilo - ispričao je Vitasović.

Enio je malo došao na odmor u Istru, a u sklopu toga posjetio je i svoje košarkaše. Napravili smo i nekoliko intervjua po lokalnim medijskim kućama, otišli na večeru... Zapravo malo tko zna, ali je Enio ili ako hoćete Ričard, živio u Puli i to od 1990. do 1992. godine jer je igrao za košarkaški klub Gradine - objasnio je Vitasović.

Njegova pjesma "Ili si ili nisi" izražava gnjev prema političarima koji puno obećavaju a obećanja ne ispune, a Meštrović u spotu kaže "Alene,ili si ili nisi, nemoj se kambjati".

Vitasović je priznao da barem jednom dnevno mora imati "dozu" Ričardovih uradaka s YouTubea koji mu svakodnevno podižu raspoloženje.

- Ma bez njega sad nema ni HDZ-u ni SDP-u u Zadru vlasti. Tip je isti ja. Normalan, pametan i pošten. Drago mi je da smo prijatelji -odao je istarski pjevač dodajući na kraju da mu novi album izlazi do kraja godine.