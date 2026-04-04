Bili vjernici ili agnostici, ateisti, vjerovali u Boga i Isusa ili ne, uvijek možemo i trebamo izabrati stranu ljubavi i čovječnosti, miroljubivost - nauk najvećeg mirotvorca ikad
Vjernici ili ne, ljudi smo samo ako pokazujemo empatiju
”Uskrs ne poništava nasilje i zlo nego postaje Božji odgovor na zlo: umjesto osvete nudi oprost, umjesto mržnje – ljubav koja služi... Dopustimo Duhu Svetom da u nama učini ono što sami ne možemo: da preobrazi strah u hrabrost, ravnodušnost u suosjećanje, a zlo u dobro. Nošeni Duhom i radosnom viješću o uskrsnuću budimo ljudi mira, zajedništva i nade: oni koji životom svjedoče da je tišina dobra jača od buke zla”, stoji u uskrsnoj poruci riječkog nadbiskupa Mate Uzinića.
