Vjernici ili ne, ljudi smo samo ako pokazujemo empatiju

”Uskrs ne poništava nasilje i zlo nego postaje Božji odgovor na zlo: umjesto osvete nudi oprost, umjesto mržnje – ljubav koja služi... Dopustimo Duhu Svetom da u nama učini ono što sami ne možemo: da preobrazi strah u hrabrost, ravnodušnost u suosjećanje, a zlo u dobro. Nošeni Duhom i radosnom viješću o uskrsnuću budimo ljudi mira, zajedništva i nade: oni koji životom svjedoče da je tišina dobra jača od buke zla”, stoji u uskrsnoj poruci riječkog nadbiskupa Mate Uzinića.