Vjernici iz Karlovca: Uplatili smo hodočašće, a ne idemo! Župnik: Ako to objavite, neće biti dobro

Pričali su kako veliki broj naših državljana ide na hodočašće u Rim, nažalost nitko nije nigdje spomenuo one koji su ostali doma. U petak im je otkazano putovanje jer ih je agencija iz Italije pokrala, a crkva to isto organizirala, javila nam se ogorčena čitateljica iz Karlovca.

Kazala je da su vjernici uplatili po 750 eura te su se već spremili, onda je sve propalo.

- Župe sa Švarče i Novog Centra organizirale su sve, obećavale provod pet dana i onda su održavali sastanke i otkazivali. Ljudima su rekli da ne mogu učiniti ništa i da novce možda dobiju do prosinca. Trebale su ići starije osobe, umirovljenici, mladi koji su se nadali otići na taj Jubilej - dodala je.

Nazvali smo agenciju "Kraljica Mira" koji su nam objasnili kako na hodočašće nije otišlo osam autobusa. Kratko su nam kazali kako će svim vjernicima, koji nisu otišli na hodočašće, novci biti vraćeni do Nove godine.

Nazvali smo i jednog od župnika koji nam je odmah kazao kako je na groblju i da ne može pričati. No, odmah nam je rekao kako informacija nije u potpunosti istinita.

- To nije u potpunosti istinita. Ne mogu sada pričati jer sam na groblju. Nemam broj nekoga tko bi mogao pričati o tome. Neće biti dobro ako tu vijest napišete - kazao nam je.