Vjernici slavili blagdan sv. Ante u Gornjim Močilima: 'Selo živi kroz ljude koji ovdje nalaze mir'

U Gornjim Močilima kod Bosanskog Broda u povodu blagdana svetog Ante održano je svečano misno slavlje tijekom kojeg je šestero mladih primilo potvrdu sakramenta svete krizme. Kako je istaknuo župnik vlč. Ivan Tolj, ova je krizma posebna jer je okupila vjernike iz cijeloga kraja, s obzirom na to da je broj katolika u samoj župi malen.

- Nakon prošlogodišnjeg dovršetka radova, crkva je posvećena i prepoznata kao iznimno lijep i ugodan prostor. Ove godine uređen je predcrkveni trg koji povezuje crkvu sa selom, stvarajući prostor za okupljanje i zajedništvo. Pokrenut je projekt farme koji bi trebao omogućiti egzistenciju zajednici i održavanje župne infrastrukture. Posebno mjesto u životu župe zauzima osim tvornice i zajednica Cenacolo, most spasenja. Riječ je o resocijalizacijskoj zajednici namijenjenoj osobama koje su prošle proces odvikavanja i terapije. Njihov boravak ovdje temelji se na benediktinskom konceptu molitve i rada, čime se Gornja Močila pretvaraju u mjesto nade i novog početka za ljude koji traže svoje mjesto pod suncem - rekao je.

Tradicionalno obilježavanje blagdana Svetog Ante u obnovljenoj župnoj crkvi u Gornjim Močilima | Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

U punoj crkvi župe sv. Ante Padovanskog u Gornjim Močilima - Sijekovac bilo je jako svečano, misu je služio generalni vikar Vrhbosanske nadbiskupije, mons. Slađan Ćosić, koji je po odobrenju Vrhbosanskog nadbiskupa krizmanicima podijelio sakrament svete potvrde.

Svečanosti Antunova prethodilo je tradicionalno hodočašće koje je započelo dan ranije u Podvinju. Više od 100 sudionika pješačilo je oko 15 kilometara od Podvinja do Gornjih Močila, moleći za osobne nakane te za povratak i opstanak Posavljaka u njihovom zavičaju.

- Iako je selo ostalo bez svojih mještana, no ono i dalje živi. Živi kroz ovu zajednicu, kroz rad i kroz ljude koji ovdje pronalaze svoj mir i utočište - poručio je vlč. Ivan Tolj 