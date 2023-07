'Vjerojatno će se imenovati netko tko će privremeno i teknički biti ravnatelja VSOA-e'

Aktualnom ravnatelju Vojno-sigurnosne obavještajne agencije generalu Ivici Kinderu, koji je zbog financijskih malverzacija u službi od kraja prošle godine u ostavci, ističe mandat 10, srpnja, a premijer Andrej Plenković i predsjednik države Zoran Milanović još se nisu dogovorili o imenovanju njegova nasljednika. Stručnjak za sigurnost Marinko Ogorec nada se, vjeruje i želi da do navedenog roka ljudi koji o tome odlučuju donesu odluku o novom šefu navedene agencije.

- Sve ostalo bilo bi u ovakvoj situaciji, međunarodnim odnosima u svijetu i Europi, najblaže rečeno prilično neozbiljno. Do sada nije bilo presedana ovog tipa i to bi bio ozbiljan problem ako se ne bi riješio do tada - kazao je Ogorec.

Predsjednikov savjetnik za nacionalnu sigurnost predložio je prošlog tjedna žurno sazivanje sjednice Savjeta za koordinaciju sigurnosno-obavještajnih agencija, a predsjednik države Zoran Milanović kazao je kako je to njegova inicijativa kako bi se probalo naći rješenje da služba kako-tako funkcionira u hladnom pogonu..

- Nadam se da će doći do nekog rješenja. Postoji niz mehanizama i opcija koje bi se mogle pokrenuti da se to pitanje riješi - kazao je Ogorec.

Bivši voditelj operacija u SOA-i Ante Letica navodi da će spomenuti Savjet vjerojatno imenovati nekoga tko će privremeno obnašati tehničku dužnost ravnatelja VSOA-e dok se predsjednik i premijer ne usuglase o kandidatu. Napomenuo je kako privremeni ravnatelj nema pune ovlasti i ne može u agenciji, koja je imala nekoliko značajnih afera, provesti nužne su kadrovske, strukturne i organizacijske promjene. Za dubinske zahvate nužno je imenovanje čelnog čovjeka koji će imati punu podršku predsjednika države, premijera i ministra obrane. Iako zbog situacije u državnom vrhu nije izgledno da će se usuglasiti oko kandidata, Letica se nada da će se uspjeti ipak dogovoriti oko tog pitanja u nekom razumnom roku.

- Nacionalna sigurnost nije ugrožena, ali je kompromitirana. Ne funkcionira kako treba u punom obimu. Nastavi li se ovako nacionalna sigurnost bi mogla biti ugrožena ako se problemi, koji dolaze na stol, ne budu rješavali onako kako je propisao Ustav i zakoni - poručio je Letica.

Podsjetimo, ministar Banožić za novog šefa VSOA-e predložio je generala Miju Validžića, no Milanović ne želi ga ne supotpisati. Prozvao je Vladu za "ozbiljan pokušaj rasturanja ustavnih i zakonskih pravila". Plenković je stava da je predložena kompetentna osoba te da je na Milanoviću teret odgovornosti, jer agencija još nema ravnatelja. 