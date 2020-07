Vjerovali ili ne: Zagrepčani sad plaćaju i pročišćavanje kiše!

Ugovor za pročišćavanje otpadnih voda jednako tretira otpadnu vodu koja dolazi u kanalizaciju iz toaleta i onu s neba. Pripremila ga je bivša gradonačelnica Marina Matulović Dropulić, a potpisao Milan Bandić

<p>Zagrebački poduzetnici plaćaju sigurno najveću cijenu vode u Hrvatskoj: <strong>27 kuna</strong> za svaki kubični metar koji potroše, a građani plaćaju također skupih <strong>15,28 kuna</strong> za svaki kubični metar.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: POPLAVA U ZAGREBU</strong></p><p>Većinu te cijene nije voda koju su potrošili, nego razne naknade koje bi trebale osigurati održavanje vodoopskrbe i kanalizacijskog sustava. To što plaćaju ide <strong>Vodoopskrbi i odvodnji, Hrvatskim vodama i Gradu Zagrebu</strong>. Ali to nije sve. Na posebnim računima plaćaju naknade za uređenje voda. Reklo bi se da Zagreb ima nadstandardni i savršeni sustav odvodnje i vodoopskrbe, ali potop u noći na subotu je do kraja razotkrio svu nebrigu i nefunkcioniranje sustava.</p><p>A posebni apsurd je da će svu kišu koja je pala i nanijela štetu dodatno platiti! Kako je to moguće? Zbog ugovora za pročišćavanje otpadnih voda koji jednako tretira otpadnu vodu koja dolazi u kanalizaciju iz, primjerice, toaleta i oborinsku vodu s neba. Koncesionar<strong> Zagrebačke otpadne vode (ZOV), u vlasništvu RWE i WTE</strong>, naplaćuje količinu pročišćene vode. Dio građani plaćaju kroz svoje račune za vodu, ali svake godine se isplati još 250 do 300 milijuna kuna koncesionaru iz proračuna. Odnosno, poreza Zagrepčana. I to među ostalim, za čistu kišnicu koja je pala s neba i završila u kanalizacijskom sustavu.</p><p>Taj ugovor je pripremila <strong>gradonačelnica Marina Matulović Dropulić</strong>, ali ga je potpisao <strong>Bandić</strong>. Gradnja pročistača je stajala više od dvije milijarde kuna, a s obzirom na to koliko građani uplate svake godine, već se isplatio. Ali plaćati moramo još osam godina.</p><p>- Veliki dio oborina završi u kanalizaciji i ide na pročišćavanje jer nemamo odvojeni sustav. Ugovor je jako povoljan za koncesionara, a loš za građane i proračun. Sva kišnica se plaća kao otpadna voda. Od početka u ugovoru nije predviđeno da na pročistač stiže i voda koja nije otpadna nego oborinska. Probali smo promijeniti taj ugovor i formulu, ali nije išlo - kaže nam bivši <strong>dogradonačelnik Zagreba Ivo Jelušić (SDP)</strong>.</p><p>On kaže i da nije bilo iskrene želje za promjenama niti od strane gradske uprave, koju vodi <strong>Milan Bandić</strong>, pa je sve stalo.</p><p>I zato ćemo kroz poreze plaćati i kišnicu koja se pročišćava, a ne samo otpadne vode.</p><p>- Pročistač je jako isplativ posao. Za investitore - zaključuje Jelušić.</p><p><strong>Bivši direktor ZOV-a Ante Pavić</strong> inače je pod optužnicom Uskoka, i to upravo zbog radova na pročistaču i namještanju poslova. Sve su to građani platili. ZOV, s druge strane, svake godine ima između 163 i 180 milijuna kuna čiste dobiti.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Ali to nisu svi apsurdi. Naknade za razvoj vodoopskrbe i odvodnje koju svi plaćamo idu u proračun Zagreba. I trebaju služiti za gradnju. Ali u proračunu ove godine predviđeno je nevjerojatno malih 4,5 milijuna kuna ulaganja u novi sustav. Dio novca ide Vodoopskrbi i odvodnji, 550 milijuna kuna godišnje. Oni kažu da su samo lani investirali 223 milijuna u nove cjevovode i odvodne kanale. Ali kako će održavati postojeće kanale, to ovisi koliko novca im osigura Zagreb!</p><p>I tu su zadnje Hrvatske vode, njima godišnje Zagrepčani uplate oko 170 milijuna kuna samo preko računa za vodu, kažu u Zagrebačkom holdingu. A u Zagreb se vrati godišnje maksimalno 60 milijuna kuna.</p><p>Zastupnik <strong>Tomislav Stojak</strong> godinama prati ulaganje u komunalnu infrastrukturu. Kaže da je ona nedovoljna. I kao primjer u što se ulaže navodi jedan od lani.</p><p>- Bandić je otvorio novu fontanu isti dan kad je pukla cijev stara 80 godina na Selskoj - kaže nam. Dodaje i kako stanovnici Rudeša imaju potopljene nekretnine svaki put kad pada kiša te da Zagreb mora iskoristiti EU fondove za ulaganja u infrastrukturu.</p>