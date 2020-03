'Vjerujem da ćemo biti uspješni i na parlamentarnim izborima'

Andrej Plenković, koji je u nedjelju uvjerljivo ponovno izabran za predsjednika HDZ-a, izjavio je po objavi rezultata da vjeruje da će novo vodstvo stranke uspješno predvoditi stranku i članstvo do pobjede na parlamentarnim izborima.

"Ovo je sada najuže vodstvo ljudi koji su posebni, svatko na svoji način. Ne nužno da mislimo o svemu isto, ali dijelimo iste vrijednosti i isti smjer razvoja HDZ-a i Hrvatske. Vjerujem da ćemo i s ovako snažnom potporom članstva uspješno voditi stranku do pobjede na parlamentarnim izborima", rekao je Plenković nakon unutarstranačke izborne pobjede.

Na pitanje hoće li mu sada biti lakše raditi u stranci jer će biti okružen homogenim timom ljudi koji je i priželjkivao, kratko je odgovorio da bi svima tako bilo lakše.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Predsjednik središnjeg izbornog povjerenstva HDZ-a Damir Sesvečan rekao je da po rezultatima nakon obrađenih 63 posto glasačkih mjesta na koja je izašlo 45.995 članova Andrej Plenković dobiva 80 posto glasova, a njegov protukandidat Miro Kovač 20 posto.

Od kandidata za zamjenika predsjednika, Tomo Medved osvojio je 72 posto, dok je Ivan Penava dobio 28 posto glasova.

Od kandidata za potpredsjednika stranke najviše glasova osvojili su Oleg Butković s 19 posto, Ivan Anušić sa 17 posto, Branko Bačić s 17 posto te Zdravka Bušić s 14 posto glasova.

Plenković uvjerljivu izbornu pobjedu pripisuje tome što su na unutarstranačke izbore izašli kao tim s ozbiljnim programom i kvalitetnim postignućima u mandatu od 2016. do danas.

"Članovi su danas poslali vrlo jasnu poruku kakav HDZ žele i koje ljude na čelu stranke. HDZ pobjeđuje kada je jedinstven, nije dobro kada se otvoreno ide protiv politike stranke, to je ono što je moj stav i većine članova. Vjerujem da ćemo u nove izbore ići bez sličnih situacija", ustvrdio je Plenković.

Na pitanje je li sada kraj ideološkim prijeporima u HDZ-u, Plenković je kazao kako je teško govoriti o nekakvom kraju u politici.

"Važno je da treba otkloniti teze koje ne stoje. HDZ je na dominantnom mjestu desnog centra u hrvatskoj politici, dijelimo državotvorne i domoljubne vrijednosti. Nemam dojam da su drugi članovi nešto više Hrvati nego što smo mi. To je jedna teza koja se baca u eter uglavnom od ljudi van HDZ-a, s ciljem da dođu na mjesto HDZ-a, a HDZ je taj koji je glavni, koji ima najveći broj ljudi i najveću potporu, tako će i ostati", smatra Plenković.

Upitan kako komentira svoj politički legitimitet budući da je 210.000 članova dobio 44.000 glasova, premda nisu još svi prebrojani.

"To je jako dobar legitimitet, kada dođemo do 100 posto prebrojanih glasova doći ćemo skoro do 70.000 ljudi. Zadnji put kad sam bio izabran imao sam nešto preko 90.000, u ovakvim okolnostima kad imate epidemiju, praktički vam je to isti legitimitet kao i prije", naglasio je Plenković.

Uvjeren je da će nakon ovih izbora poboljšati rejting stranke. "Mislim da će ljudi prepoznati što je u biti HDZ, i da će to utjecati pozitivno", zaključio je.