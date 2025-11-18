Vjesnikov neboder za jednu je generaciju bio tvornica snova. Ali tog svijeta odavno nema...

Bio je to prije četiri desetljeća neboder snova. U svijesti moje generacije, one koja se osamdesetih formirala gutajući sve tiskovine s tadašnje Avenije bratstva i jedinstva 4, adrese iz svih impresuma Vjesnikovih izdanja, 67-metarska zgrada nalikovala je na hram: vječan, neuništiv, prevažan i elitan. Teško je bilo pojmiti kako se ondje kreira i kako iz Vjesnikove tiskare izlaze sva ta čuda, sva ta sila probranog štiva čiji je sadržaj istovremeno budio osjećaje silnog zadovoljstva, nestrpljenja i žudnje, sasvim neusporedive s bilo kakvim doživljajima TikToka ili Netflixa.

