Obavijesti

News

Komentari 28
NOVINSKI HRAM PLUS+

Vjesnikov neboder za jednu je generaciju bio tvornica snova. Ali tog svijeta odavno nema...

Piše Alen Galović,
Čitanje članka: 3 min
Vjesnikov neboder za jednu je generaciju bio tvornica snova. Ali tog svijeta odavno nema...
Zagreb: Pogled na izgoreni Vjesnikov neboder | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Medijski svijet u kojem je ta zgrada, sada nestala u plamenu, živjela svoje najbolje dane, nestao je već početkom devedesetih. A zgrada je još prije četvrt stoljeća počela pokazivati simptome kroničnih i neizlječivih bolesti

Bio je to prije četiri desetljeća neboder snova. U svijesti moje generacije, one koja se osamdesetih formirala gutajući sve tiskovine s tadašnje Avenije bratstva i jedinstva 4, adrese iz svih impresuma Vjesnikovih izdanja, 67-metarska zgrada nalikovala je na hram: vječan, neuništiv, prevažan i elitan. Teško je bilo pojmiti kako se ondje kreira i kako iz Vjesnikove tiskare izlaze sva ta čuda, sva ta sila probranog štiva čiji je sadržaj istovremeno budio osjećaje silnog zadovoljstva, nestrpljenja i žudnje, sasvim neusporedive s bilo kakvim doživljajima TikToka ili Netflixa.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 28
Izgorjela zgrada Vjesnika, požar je pod kontrolom: 'Jako je teško ovo gledati, velika je ovo tuga'
UŽAS U ZAGREBU

Izgorjela zgrada Vjesnika, požar je pod kontrolom: 'Jako je teško ovo gledati, velika je ovo tuga'

Na vrhu zgrade Vjesnika izbio je požar poslije 23 sata u ponedjeljak. Požar se širi ventilacijama i kanalima. Vatrogasci pokušavaju obuzdati požar sa svih strana. Podigli su i autoljestve...
Rijetko viđene fotke četničkih zlotvora u Vukovaru. Oprez! Neke slike su uznemirujuće
RATNE STRAHOTE

Rijetko viđene fotke četničkih zlotvora u Vukovaru. Oprez! Neke slike su uznemirujuće

VUKOVAR Grad Heroj više od tri mjeseca hrabro se borio s oko 2000 branitelja. Četnici, paravojne postrojbe i JNA sravnili su ga sa zemljom. Samo u jednoj noći na 21. studenoga pobili su preko 250 civila i vojnika, većina su bili pacijenti vukovarske bolnice. Objavljujemo rijetko viđene fotografije Associated Pressa na kojima su četnički zlotvori. Oprez, neke slike su uznemirujuće
Šef ZG vatrogasaca: Nešto je zanimljivo oko dojave požara
VATRA PROGUTALA VJESNIK

Šef ZG vatrogasaca: Nešto je zanimljivo oko dojave požara

Svi vatrogasci grada Zagreba bili su na ovom požaru. Za pretpostaviti je da ćemo požar staviti pod kontrolu tijekom dana. No to će potrajati, rekao je Siniša Jembrih

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025