Vještakinja o računima Dinama: Isplatili su 14,5 mil. € Zdravku, Zoranu, Vrbanoviću i drugima

Čak dva dana će financijska vještakinja Ksenija Špoljarić pred Županijskim sudom u Osijeku izlagati detalje o računima GNK Dinama u periodu aktivnog izvlačenja oko 20-tak milijuna eura iz tog kluba. Tim se opsežnim vještačenjem, koje je trajalo čak osam mjeseci, nastavlja suđenje braći Mamić i ostalim optuženicima za aferu Dinamo 2.

Vještakinja je na početku svog izlaganja istaknula kako je analizirala poslovnu dokumentaciju GNK Dinama u vezi evidentiranja i plaćanja obveza prema društvima i off shore računima iz Cipra, Londona, Gibraltara, Sejšela, Svetog Vincenta i Grenadina, Belizea, SAD-a, Dubaija, Hong Konga i Bruneja, kao i analize raspolaganja novcem i sredstvima s računa GNK Dinamo, od 14. prosinca 2004. godine do 31. ožujka 2017., a na temelju dokumentacije iz spisa predmeta.

Dinamo je, kako je navedeno i u optužnici, u navedenom periodu isplaćivao znatne svote novca prema velikom broju inozemnih društava, a koje su, baš u svrhu 'pranja' i izvlačenja novca, otvarali svi optuženici, počevši od Zdravka i Zorana Mamića, Marija Mamića, Damira Vrbanovića, Sandra Stipančića te Igora Krote.

Mario Mamić je imao čak pet otvorenih društava i računa u inozemstvu, a Igor Krota četiri. Ukupno ih se optužnicom spominje 15-tak i preko njih su se obavljale transakcije vezane za isplate iz transfera Dinamovih nogometaša u inozemne klubove.

Novac završavao na inozemnim računima

- Analizirala sam svu poslovnu dokumentaciju GNK Dinama, kao i ugovore o radu Dinama s Zdravkom, Zoranom i Marijem Mamićem, Nikijem Vuksanom te Vrbanovićem. Imala sam na uvid prikaz stvarnih vlasnika otvorenih računa. U nalazu sam provela analize poslovne dokumentacije GNK Dinama u vezi evidentiranja obveza i plaćanja pri čemu sam prikazala sklopljene ugovore, sporazume i nagodbe, račune koje su društva ispostavila Dinamu, izvršena plaćanja od strane Dinama, načine evidentiranja posebnih događaja u posebnim knjigama Dinama, te analize daljnjeg tijeka raspolaganja novčanim sredstvima nakon izvršenih uplata. Za te okolnosti u vezi ostvarenih transakcija između Dinama i društva Corporate Advantage LTD (CA) utvrdila sam da su vlasnici društva bili Zdravko i Mario Mamić, te da je ovlaštena osoba za postupanje po računu bio Zdravko Mamić. Utvrdila sam da je CA LTD izdalo GNK Dinamu 27.6.2005. godine račun na iznos od 3 milijuna eura, da je GNK Dinamo u razdoblju od 28.7.-6.10.2006. godine na račun CA LTD uplatilo iznos od 3 milijuna eura i da su primljena novčana sredstva s računa društva utrošena za namirenje troškova u iznosu od 6080,90 eura, isplatom na račun Zdravka Mamića u iznosu od 2,9 milijuna eura, te isplatom na račun Adington Bussines Corporation kao primatelja 2 u iznosu od 7600 eura - započela je izlaganje vještakinja.

Obrazlažući 'modus operandi' po točkama optužnice vještakinja je sudu prikazala uglavnom isti način funkcioniranja uplata i isplata na ime fiktivnih ili stvarnih ugovora, sporazuma, transfera i prijenosa prava na zastupanje. Određeno bi inozemno društvo čiji je vlasnik neki od optuženika, na ime zastupanja određenog nogometaša pri transferu, od Dinama zatražio isplatu nekog iznosa. Dinamo bi u pravilu taj iznos isplatio društvu u vrlo kratkom roku, a nakon toga bi se novac disperzirao na druge, također inozemne račune.

- Vezano za prometovanje novca prema društvu Real Sport Management (RSM), utvrdila sam da je na temelju sklopljenog ugovora o nagodbi iz 2007. godine RSM izdao Dinamu račun za 'ugovor o poravnanju za tužbe igrača' Joška Jeličića i Gorana Jurića na iznos od 1,3 milijuna eura. Dinamo je to platio u veljači 2008., sve je proknjiženo u knjigama, a potom je društvo RSM taj novac isplatio na račune drugih primatelja, odnosno na račune Adington Bussines Corporation (ABC) i Real Sport Managementa. Osobe ovlaštene za raspolaganje po računu društva Real Sport Management (RSM) bile su u to vrijeme Mario Mamić i Damir Jozić - pojasnila je vještakinja.

Na takav način iz Dinama su izvučena sredstva za transfere Mihaela Mikića, Dos Santosa, Jesusa, Chaga, Bišćana, Pokrivača, potom Luke Modrića za kojega je provizija iznosila 2,2 milijuna, za Dejana Lovrena 900 tisuća, za Da Silvu, Mandžukića, Balabana, Vrdoljaka i Kocha 1,7 milijuna eura i tako dalje.

Vještakinja je također navela kako je puno novca iz Dinama izvučeno na temelju prava o budućim i realiziranim transferima.

- Dinamo je društvu Barnes&Bell platio 1,5 milijuna eura za prepuštanje prava za budući transfer Jedvaja. Obeštećenje je bilo 2,5 milijuna eura, datira iz 2014. godine, ali obveza Dinama nije u potpunosti realizirana pa je ostalo dugovanje od 1 milijun eura. Ista prava prepuštena su i prema društvu Rasport za igrača Halilovića i njegov transfer u iznosu od 1,6 milijuna eura, ali do tog transfera nije došlo pa je primljeni račun u Dinamovim poslovnim knjigama knjižen kao dug. Dinamo je potom platio 2 milijuna eura društvu Profoot International za transfer Matea Kovačića, a na ime duga ostao je iznos od 5,5 milijuna eura - rekla je vještakinja. Za zastupanje interesa Ćorluke Dinamo je Crescendu Sport platio 1,2 milijuna eura.

Kome je sve išao novac?

Okvirnim zbrojem svih iznosa koje je navela vještakinja, kao promet po računima GNK Dinama i velikog broja inozemnih društava čiji su vlasnici optuženici, došlo se do iznosa od oko 14,5 milijuna eura. Dinamo je isplaćivao novac na račune 96 pravnih subjekata iz svih strana svijeta, ali i fizičkih osoba.

- S računa GNK Dinamo, preko inozemnih računa raznih društava, isplaćeno je ukupno 12.150,713 eura, a radi se o isplatama na račune 35 fizičkih osoba. Među tim fizičkim osobama su i okrivljenici i to Zdravko Mamić kojemu je isplaćeno 4,696.250 eura, Mario Mamić kojemu je isplaćeno 2,497.040 eura, Zoran Mamić kojemu je isplaćeno 571.003 eura, Vrbanoviću 188.307 eura i Sandra Stipančića kojemu je isplaćeno 25.115 eura. Nadalje, gotovinske isplate s računa inozemnih društava bile su prema Mariju Mamiću 1,122.024 eura to u vrijeme kada je on bio odgovorna osoba za raspolaganje računom, prema Sandru Stipančiću 116.743 eura kada je on bio odgovorna osoba za raspolaganje računom, a kada su Mario Mamić i Damir Jozić bili odgovorne osobe isplaćeno im je 52.326 eura. U vrijeme kada su Zdravko i Mario Mamić bili ovlaštenici za račun isplaćeno im je 954.747 eura. U razdoblju kada su Sandro Stipančić i Igor Krota bili upisani kao ovlaštene osobe za raspolaganje novčanim sredstvima po računu isplaćeno im je 618 eura. Fizičkim osobama su novci isplaćivani u smislu isplate plaća, dobiti, pozajmica, računi za obavljene usluge no, ja nemam posebnu dokumentaciju iz kojih bih vidjela na temelju čeka su društva isplaćivala novac fizički osobama na račune ili u gotovini - rekla je vještakinja Špoljarić.