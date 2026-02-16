Obavijesti

News

Komentari 0
OPREZNO!

Vjetar paralizirao promet na Jadranu! Zabrane na Magistrali, kamioni na granici čekaju 8 sati

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Vjetar paralizirao promet na Jadranu! Zabrane na Magistrali, kamioni na granici čekaju 8 sati
Split: Kišno poslijepodne na gradskim ulicama | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Vozače iz HAK-a upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama

Admiral

Zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama, izvijestili su iz Hrvatskog auto-kluba (HAK) u ponedjeljak.

Vozače iz HAK-a upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

Zbog odrona na Jadranskoj magistrali (DC8) u mjestu Kupari vozi se otežano jednom prometnom trakom uz regulaciju semaforima na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Zagreb istok i Kosnica u smjeru Bregane vozi se usporeno uz povremene zastoje te između čvora Zagreb zapad i čvora Lučko na autocesti A4 između čvora Sesvete i čvora Zagreb istok u smjeru Zagreba vozi se usporeno uz povremene zastoje.

Na graničnom prijelazu Tovarnik/Šid teretna vozila na ulaz u Hrvatsku čekaju osam sati.

U pomorskom prometu nema poteškoća.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Neviđene scene na A1: Cijela autocesta blokirana zbog huligana, spriječeni su sukobi!
INTERVENIRALA POLICIJA

VIDEO Neviđene scene na A1: Cijela autocesta blokirana zbog huligana, spriječeni su sukobi!

Zaustavljeno je 30-ak kombi vozila i 20-ak osobnih vozila Torcide koji su išli prema Zagrebu i 6 kombi vozila i 3  vozila Ultrasa
UŽIVO Dabro veličao Pavelića, oglasio se HDZ: HSLS zaprijetio izlaskom iz vladajuće koalicije
IZ MINUTE U MINUTU

UŽIVO Dabro veličao Pavelića, oglasio se HDZ: HSLS zaprijetio izlaskom iz vladajuće koalicije

U nedjelju se pojavila snimka na kojoj saborski zastupnik DP-a Josip Dabro pjeva pjesmu koja veliča ustaški režim. Reagirao je Dario Hrebak (HSLS), koji je s Dabrom dio vladajuće koalicije. Prijeti izlaskom iz koalicije
VIDEO Sramotna snimka: Josip Dabro pjeva o Paveliću kao vođi svih Hrvata! Obraća se Miloradu
HDZ-OV KOALICIJSKI PARTNER

VIDEO Sramotna snimka: Josip Dabro pjeva o Paveliću kao vođi svih Hrvata! Obraća se Miloradu

Snimka je nastala tijekom pokladnog jahanja u Komletincima, u Vukovarsko-srijemskoj županiji..

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026