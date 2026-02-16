Vozače iz HAK-a upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama
Vjetar paralizirao promet na Jadranu! Zabrane na Magistrali, kamioni na granici čekaju 8 sati
Zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama, izvijestili su iz Hrvatskog auto-kluba (HAK) u ponedjeljak.
Zbog odrona na Jadranskoj magistrali (DC8) u mjestu Kupari vozi se otežano jednom prometnom trakom uz regulaciju semaforima na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Zagreb istok i Kosnica u smjeru Bregane vozi se usporeno uz povremene zastoje te između čvora Zagreb zapad i čvora Lučko na autocesti A4 između čvora Sesvete i čvora Zagreb istok u smjeru Zagreba vozi se usporeno uz povremene zastoje.
Na graničnom prijelazu Tovarnik/Šid teretna vozila na ulaz u Hrvatsku čekaju osam sati.
U pomorskom prometu nema poteškoća.
