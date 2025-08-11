Vjetar ponovno pokrenuo požar na Krilu Jesenice: 'Gasimo, na terenu nam je 120 vatrogasaca'

Nažalost, istina je. Požar se opet aktivirao na sjeverozapadu Krila Jasenice zbog jakog vjetra. Na terenu je 120 vatrogasaca, rekao nam je kratko Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković koji se za 24sata javio upravo s požarišta.

Koliko je velik požar svjedoči i to da se jasno vidi s udaljenog otoka Brača.

Foto: Danijela Mikola/24sata

Naime, požar na tom području buknuo je u noći na ponedjeljak. Opožareno je oko 250 hektara trave, makije, niskog raslinja, borove šume te nasadi maslina i vinogradi. Na gašenju požara je tijekom danas sudjelovalo 154 vatrogasca s 50 vatrogasnih vozila iz JVP Split, Podstrana, Makarska, Sinj, Imotski i Trogir; IVP-a Split; DVD-a Omiš, Dugi Rat, Gata, Kučiće, Zadvarje, Podstrana, Tučepi, Baška Voda, Slatine, Trilj, Solin, Vranjic, Split, Žrnovnica, Kaštela, Gomilica i Lovreć.

Iz zraka su djelovala ukupno 4 zrakoplova CL-415 i 2 zrakoplova AT-802 Air Tractor.

Ljudi su tijekom cijele prošle noći branili kuće, a kolika je nova opasnost, zasad nije poznato.