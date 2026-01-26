Obavijesti

News

Komentari 23
DOZNAJEMO

Tomislav Ćorić vraća se u Vladu, bit će novi ministar financija

Piše Luka Safundžić, Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Tomislav Ćorić vraća se u Vladu, bit će novi ministar financija
Zagreb: Sabor 11. sjednicu počeo aktualnim prijepodnevom | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL/ILUSTRACIJA

Glasnogovornik Vlade Marko Milić potvrdio nam je da će za njegovu zamjenu predložiti Tomislava Ćorića

Admiral

Marko Primorac, potpredsjednik Vlade i ministar financija, odlazi na dužnost potpredsjednika Europske investicijske banke.

Glasnogovornik Vlade Marko Milić potvrdio nam je da će za njegovu zamjenu na mjesto ministra financija Vlada predložiti Tomislava Ćorića. Vijest je danas potvrdio i premijer.

Odlazak Marka Primorca trebao bi prokomentirati i premijer Andrej Plenković nakon zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a.

ODLAZAK MINISTRA FINANCIJA Pogledajte imovinsku karticu Marka Primorca kad je postao ministar i sad kad ide iz Vlade!
Pogledajte imovinsku karticu Marka Primorca kad je postao ministar i sad kad ide iz Vlade!

Ćorić je od 2016. do 2017. bio na dužnosti ministra rada i mirovinskog sustava, od 2017. do 2020. bio je ministar zaštite okoliša i energetike, a od 2020. do 2022. ministar gospodarstva i održivog razvoja. 

Odlukom Hrvatskog sabora od 27. svibnja 2022. imenovan je viceguvernerom HNB-a gdje koordinira i rukovodi poslovima iz područja Sektora bonitetne regulative i metodologije, Sektora bonitetne supervizije, Sektora specijalističke supervizije i nadzora, Ureda za koordinaciju poslova bonitetne supervizije, nadzora i upravljanja rizicima i Ureda za nadzor subjekata u kupoprodaji neprihodonosnih kredita. Od lipnja 2022. član je i Nadzornog odbora ESB-a te član Odbora nadzornih tijela Europskoga nadzornog tijela za bankarstvo.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 23
Thompson protiv Tomaševića: Uskok odlučio odbaciti prijavu zbog zabrane koncerta u Areni
OBJASNILI RAZLOGE

Thompson protiv Tomaševića: Uskok odlučio odbaciti prijavu zbog zabrane koncerta u Areni

Kaznena prijava je odbačena budući da iz analize svih relevantnih okolnosti i dokumentacije priložene kaznenoj prijavi proizlazi kako se u radnjama prijavljenih osoba nisu ostvarila obilježja prijavljenog kaznenog djela
Pogledajte imovinsku karticu Marka Primorca kad je postao ministar i sad kad ide iz Vlade!
ODLAZAK MINISTRA FINANCIJA

Pogledajte imovinsku karticu Marka Primorca kad je postao ministar i sad kad ide iz Vlade!

Marko Primorac je kao profesor na Ekonomskom fakultetu imao i svoj privatni obrt i tvrtku, radio za brojne institucije i iznadprosječno zarađivao. Kao ministar to nije mogao...
Pozadina šokantnog odlaska iz Plenkovićeve Vlade! Evo gdje ide ministar Primorac i zašto
PLENKI BEZ MINISTRA

Pozadina šokantnog odlaska iz Plenkovićeve Vlade! Evo gdje ide ministar Primorac i zašto

Marko Primorac bio je i potpredsjednik Vlade, a od 2022. je ministar financija

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026