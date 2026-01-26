Tomislav Ćorić vraća se u Vladu, bit će novi ministar financija

Marko Primorac, potpredsjednik Vlade i ministar financija, odlazi na dužnost potpredsjednika Europske investicijske banke.

Glasnogovornik Vlade Marko Milić potvrdio nam je da će za njegovu zamjenu na mjesto ministra financija Vlada predložiti Tomislava Ćorića. Vijest je danas potvrdio i premijer.

Odlazak Marka Primorca trebao bi prokomentirati i premijer Andrej Plenković nakon zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a.

Ćorić je od 2016. do 2017. bio na dužnosti ministra rada i mirovinskog sustava, od 2017. do 2020. bio je ministar zaštite okoliša i energetike, a od 2020. do 2022. ministar gospodarstva i održivog razvoja.

Odlukom Hrvatskog sabora od 27. svibnja 2022. imenovan je viceguvernerom HNB-a gdje koordinira i rukovodi poslovima iz područja Sektora bonitetne regulative i metodologije, Sektora bonitetne supervizije, Sektora specijalističke supervizije i nadzora, Ureda za koordinaciju poslova bonitetne supervizije, nadzora i upravljanja rizicima i Ureda za nadzor subjekata u kupoprodaji neprihodonosnih kredita. Od lipnja 2022. član je i Nadzornog odbora ESB-a te član Odbora nadzornih tijela Europskoga nadzornog tijela za bankarstvo.