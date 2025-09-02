Obavijesti

News

Komentari 0
NOVI UGOVOR

Vlada daje lovcima 1325 eura za štetu od divljači na vozilima

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Vlada daje lovcima 1325 eura za štetu od divljači na vozilima
Foto: Canva

Sastanak je, stoji u priopćenju,  zaključen  u pozitivnom tonu uz dogovor o daljnjoj suradnji i kontinuiranoj komunikaciji s ciljem unapređenja lovstva u Hrvatskoj.

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić u utorak je održao sastanak s novoizabranim predsjednikom Hrvatskog lovačkog saveza Matom Čičkom s kojim je, uz ostalo, razgovarao o izradi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu, kojima se uređuju i ključna područja sprječavanje šteta od divljači i davanje prava lova.

Sastanku su, navodi se u priopćenju Ministarstva poljoprivrede, prisustvovali i državni tajnik Marinko Beljo te tajnik Saveza Hrvoje Kukas uz dopredsjednike i članove Izvršnog odbora.

"Primjenom važećeg Zakona o lovstvu uočeni su određeni izazovi u njegovoj praktičnoj primjeni, posebice kada je u pitanju provođenje mjera sprečavanja šteta od divljači, kao i odgovornost za istu štetu", naveo je ministar Vlajčić, istaknuvši i da je potpisan Ugovor o izravnoj dodijeli financijskih sredstava za štete od divljači na vozilima do prosinca 2025., u mjesečnom iznosu od 1.325.000 eura.

umiruje situaciju VIDEO Ministar poljoprivrede: 'Situacija s bedrenicom je pod kontrolom, građani mogu biti mirni'
VIDEO Ministar poljoprivrede: 'Situacija s bedrenicom je pod kontrolom, građani mogu biti mirni'

Osim navedenih izmjena i dopuna, Zakonom se želi staviti naglasak na potrebe lokalne zajednice, odnosno razvoj ruralnih područja.

Izmjene i dopune Zakona o lovstvu su u tijeku, nakon čega slijedi savjetovanje s javnošću u okviru postupka njegovog donošenja.

Sastanak je, stoji u priopćenju,  zaključen  u pozitivnom tonu uz dogovor o daljnjoj suradnji i kontinuiranoj komunikaciji s ciljem unapređenja lovstva u Hrvatskoj.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Javili se na natječaj za plaću od 3000 eura, a izabrali ženu čije prijave nije bilo: 'Kriva je pošta'
SPORNI NATJEČAJ

Javili se na natječaj za plaću od 3000 eura, a izabrali ženu čije prijave nije bilo: 'Kriva je pošta'

Ravnateljicu Centra za kulturu je biralo Upravno vijeće na čelu s Marinom Živkovićem iz Možemo, kandidatkinje uvjerene u pogodovanje ženi čija je prijava stigla naknadno, a on kaže: I meni bi bilo sumnjivo, ali sve je čisto
Ipak se može! U istoj kući žive svekrva i tri nevjeste. 'Upamtite ovo, nikad se nismo posvađale'
SLOGA U ZALEĐU OMIŠA

Ipak se može! U istoj kući žive svekrva i tri nevjeste. 'Upamtite ovo, nikad se nismo posvađale'

Dragica Škarica (68) u istoj kući živi s nevjestama Lindom, Slavicom i Josipom. “Nismo mi njoj kćeri, nego više od toga, a ona je nama bolja nego rođena mater', kažu nevjeste
Ukrajinku (5) na Hvaru ugrizao poskok, spasili je u zadnji tren: 'Mama, zmija me ugrizla...'
ŠOK NA JADRANU

Ukrajinku (5) na Hvaru ugrizao poskok, spasili je u zadnji tren: 'Mama, zmija me ugrizla...'

Ukrajinku (5) na plaži na Hvaru ugrizla je zmija • Helikopterom su je prevezli u bolnicu • Hvala svim liječnicima, kaže majka (31)

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025