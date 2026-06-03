Vlada dala suglasnost na sklapanje ugovora za baterijske elektromotorne vlakove

Vlada je na sjednici u srijedu dala suglasnost za sklapanje ugovora s HŽPP-om o dodjeli sredstava za projekt u vezi s ulaganjem u šest baterijskih elektromotornih vlakova i izgradnjom postaje za punjenje pogonskih baterija na sjeveru Hrvatske u iznosu do 53,6 milijuna eura bez PDV-a.

Riječ je o suglasnosti na odluku Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) iz ožujka kako bi se sklopio ugovor o dodjeli sredstava iz Modernizacijskog fonda za ulaganje u šest baterijskih elektromotornih vlakova i puštanja u pogon jednog hibridnog stabilnog energetskog priključka za punjenje pogonskih baterija na željezničkoj mreži na sjeveru Hrvatske.

Ugovor će se sklopiti s trgovačkim društvom HŽ putnički prijevoz, Ministarstvom zaštite okoliša i zelene tranzicije i Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture u iznosu do 53,6 milijuna eura, za ulaganje vrijedno 67 milijuna eura, izvijestila je na sjednici ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.

Druga faza obnove Amruševa - Petrinjska

Vlada je na sjednici također dala suglasnost za izvođenje druge faze radova cjelovite obnove dilatacije Amruševa - Petrinjska koja se odnosi na više sudova u Zagrebu.

Nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave i odabira ponuditelja, s trgovačkim društvom Hedom d.o.o. sklopit će se ugovor na razdoblje od 15 mjeseci, u ukupnom iznosu od 5,5 milijuna eura. Donošenjem ove odluke Vlada daje suglasnost Ministarstvu za preuzimanje financijske obveze na teret državnog proračuna za 2027. godinu u iznosu većem od 3,7 milijuna eura s PDV-om.

"Ovi radovi cjelovite obnove nastavljaju se nakon što smo uspješno završili prvu fazu obnove konstrukcije nakon potresa. To se odnosi na blok Županijskog suda, Visokog kaznenog suda te Trgovačkog suda u Zagrebu, a koji su izvedeni na dilatacijama zgrada Amruševa 2 i Petrinjska 8. Završetkom ove faze 2 osigurat će se primjereni prostori Županijskog, Visokog kaznenog te Trgovačkog suda", rekao je ministar pravosuđa Damir Habijan.

Ministar je naglasio kako je ovo samo jedan od velikih investicijskih projekata ulaganja u pravosudnu infrastrukturu diljem Hrvatske.

Krajem godine završavaju radovi prve faze Trga pravde u Zagrebu, a osigurana su i sredstva za projektiranje druge faze, kao i Trga pravde u Rijeci i Velikoj Gorici. U tijeku su tijeku radovi na novoj zgradi suda u Varaždinu, a uskoro očekuju energetske obnove u Bjelovaru, Kutini, Križevcima te Dubrovniku, naveo je Habijan.

Vlada je odobrila i doprinos RH Europskoj zakladi za demokraciju za 2026. godinu u iznosu od 200 tisuća eura.

Državna tajnica Ministarstva vanjskih i europskih poslova Andreja Metelko-Zgombić pri tome je navela kako je Hrvatska proteklih godina intenzivirala suradnju sa Zakladom. Posebno je izdvojila projekt stipendiranja deset mladih ukrajinskih lidera, koji upravo zahvaljujući našim doprinosima, navela je, imaju priliku sudjelovati na samitima krovne međunarodne organizacije mladih "One Young World".

"Ovogodišnjim doprinosom ponovno će financirati njihovo sudjelovanje na samitu te redovne aktivnosti ove Zaklade usmjerene poticanju demokratizacije europskog susjedstva, što je jedan od ključnih ciljeva hrvatske vanjske politike", poručila je Metelko-Zgombić.

U Sabor upućen prijedlog zakona o provedbi EU Uredbe o obnovi prirode

Vlada je u Sabor uputila konačni prijedlog zakona o provedbi EU Uredbe o obnovi prirode kojim se utvrđuju nadležna tijela i njihovi poslovi, uključujući nadležnost za izradu i donošenje Nacionalnog plana obnove, praćenje pokazatelja kojima se prate stanja vrsta i stanja stanišnih tipova, kao i njihova obnova, utvrđivanje zadovoljavajućih razina pokazatelja te nadležnosti za izvješćivanje o provedbi uredbe.

Razlike u odnosu na prvo čitanje, navela je ministrica Vučković, odnose se na međusobno usklađivanje nadležnosti pa se kroz dopune članaka 5. i 6. propisuje koordinacijska uloga tijela nadležnih za zaštitu prirode i poljoprivredu vezano za poboljšanje bioraznolikosti poljoprivrednih ekosustava.

Dodatno, navela je, odredba vezana uz rok podnošenja nacrta Nacionalnog plana obnove prirode Europskoj komisiji prebačena je u prijelazne i završene odredbe, čime je prihvaćena primjedba saborskog Odbora za zakonodavstvo.

Što se tiče informacija o obnovi nakon potresa, potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva Branko Bačić rekao je kako je završeno 14.937 postupaka obnove, od toga 198 u svibnju, a obnova je aktivna na 1784 lokacija. Pri tome je naglasio kako je sve manje složenih nekonstrukcijskih obnova, a sve više složenijih konstrukcijskih obnova.

Ukupno je do sada potrošeno četiri milijarde i 840 milijuna eura na obnovu nakon zagrebačkog i petrinjskog potresa.

Ministar je također istaknuo kako je prošli mjesec njihova mrežna aplikacija za praćenje provedbe obnove od potresa u realnom vremenu na svakoj lokaciji dobila međunarodno priznanje od Europskog instituta za javnu upravu, a nagrada će biti preuzeta u rujnu u Maastrichtu.