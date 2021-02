Gradonačelnica Siska Kristina Ikić Baniček rekla je u petak kako očekuje da Vlada nakon usvajanja Zakona o obnovi potresom pogođenih područja hitno donese konkretne procedure vezane uz obnovu jer je taj zakon samo grubi okvir i ne odgovara na najvažnija pitanja.

"Polažemo velike nade u to da će Vlada užurbano sljedeći tjedan donijeti konkretne procedure jer je ovaj Zakon o obnovi potresom pogođenih područja koji je danas u Saboru na izglasavanju samo grubi okvir i ne odgovara na najvažnija pitanja - tko plaća detaljni statički pregled, tko plaća elaborat zatečenog stanja, tko snosi troškove elaborata sanacije", rekla je Ikić Baniček nakon razgovora s predsjednikom Republike Zoranom Milanovićem koji danas boravi u Sisku, Petrinji i Nebojanu.

Istaknula je kako joj je bilo važno da se predsjednik Milanović tijekom posjeta Sisku osobno uvjeri u kojim uvjetima živi više od 500 stanovnika tog grada. "Dakle, u privremenim objektima, naglasak na privremenim. Bilo da su to stambeni kontejneri sa ili bez sanitarnog čvora, bilo da su to kamp kućice koje su zgodne ako dođete ljetovati u Istru na sedam dana, ali za sedam dana se ipak vraćate u svoje stanove i domove", kazala je.

Navevši i da joj je direktorica Svjetske banke u Hrvatskoj potvrdila da će se iz Fonda solidarnosti obnavljati isključivo javni sektor, Ikić Baniček upitala se odakle će se financirati obnova u stopostotnom iznosu. Dodala je i kako Siščane najviše zanima u kojem postotku i u koji dio obnove će se financirati "zelene građevine, u kojem žute i u kojem crvene". Upozorila je kako ta pitanja postavlja od prvog dana, ali ni 35 dana nakon potresa nema na njih odgovore.

"To me jedino zanima, ne zanima me kampanja, ne zanima me politika. Zanima me da znam kada me netko tko je izgubio svoj dom postavi konkretno pitanje i da mu mogu reći odgovor za kojeg znam da je istinit i iza kojeg mogu stajati", poručila je.

Ikić Baniček je, na upit o suradnji s Vladom i Stožerom civilne zaštite za obnovu nakon potresa, odgovorila kako se tu nije ništa popravilo. Dodala je kako je ovaj tjedan trebao biti jedan sastanak Stožera koji je otkazan dok se ne donese potreban zakon. Istaknula je kako očekuje da se danas donese Zakona o obnovi potresom pogođenih područja te da Vlada odmah iza ponedjeljka hitno donese konkretne procedure što će donijeti konkretne odgovore.

Upitana je li sukob interesa to što tvrtka u vlasništvu sina i snahe gradonačelnika Petrinje Darinka Dumbovića radi brojne poslove za taj grad, odgovorila je kako - ukoliko je to istina, onda je to sukob interesa.