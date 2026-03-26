Vlada: 'Hrvatske šume odobrit će 15 posto popusta na drva'

U saborsku proceduru Vlada je sa sjednice u četvrtak uputila izmjene Prekršajnog zakona s ciljem smanjenja priljeva prekršajnih predmeta na sudove, a donijela je i zaključak kojim će Hrvatske šume odobriti dodatnih 15 posto popusta potrebitim građanima na ogrjevno drvo. "Prvenstveno stremimo prema daljnjem povećanju učinkovitosti pravosudnog sustava, odnosno konkretno smanjenju broja neriješenih prekršajnih predmeta. Danas smo, prvi puta, ispod 400.000 neriješenih sudskih predmeta", rekao je državni tajnik Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Ivan Crnčec.

Izmjene Prekršajnog zakona fokusirane su na modernizaciju postupka, što uključuje uvođenje e-komunikacije pred sudovima kako bi se omogućilo brže vođenje postupka, efikasnija razmjena pismena te smanjenje troškova postupka.

E-komunikacija će biti obvezna za državna tijela, lokalne jedinice, državno odvjetništvo, odvjetnike, sudske vještake, sudske tumače i pravne osobe. Okrivljenik, oštećenik i drugi sudionici koji su fizičke osobe nisu obveznici e-komunikacije, ali se mogu uključiti ako će na to pristati.

Od 1. srpnja 2027. uvodi se i obvezno tonsko snimanje glavnih rasprava.

Redefinira se i kaznena politika

Uz tehnološke novitete, redefinira se kaznena politika. Ukida se mogućnost plaćanja dvije trećine novčane kazne izrečene u presudi kojom se okrivljenik proglašava krivim s ciljem motivacije počinitelja prekršaja da novčanu kaznu plate na mjestu njegova počinjenja u umanjenom iznosu. Navedena pogodnost i dalje će postojati i za kazne izrečene drugim odlukama o prekršaju, primjerice prekršajnim nalogom ili obaveznim prekršajnim nalogom.

Povećavaju se maksimalne novčane kazne. Po obaveznom prekršajnom nalogu povećavaju se sa 663 na 1000 eura, pri čemu ostaje mogućnost plaćanja dvije trećine kazne, one koje se mogu odmah naplatiti s 265 na 380 eura, pri čemu ostaje pogodnost plaćanja polovine kazne, te one za koje se može dobiti samo upozorenje sa 132 na 300 eura, čime će se omogućiti izdavanje pisanog ili izricanje usmenog upozorenja za veći broj prekršaja.

Te bi izmjene trebale, očekuju u Ministarstvu pravosuđa, rezultirati smanjenjem broja predmeta u prekršajnom postupku pred sudovima.

Za provedbu uvođenja obveznog tonskog snimanja u državnom proračunu za ovu godinu osigurana su sredstva u iznosu 2,1 milijuna eura za opremanje 212 sudnica.

Dodatnih 15 posto popusta na ogrjevno drvo

Vlada je na sjednici donijela zaključak kojim će Hrvatske šume korisnicima prava iz sustava socijalne skrbi odobriti dodatni popust od 15 posto za snabdijevanje ogrjevnim drvom do 1. travnja 2027., pri čemu će korisnici zajamčene minimalne naknade imati prioritet.

Uz već raniji odobren popust od pet posto, donošenjem te mjere popust se povećava na 20 posto i to na količinu od 450.000 kubičnih metara.

Mjerom će biti obuhvaćeno oko 60.000 kućanstava koja koriste ogrjevno drvo kao energent, a procijenjena vrijednost mjere je oko pet milijuna eura.

Na sjednici je usvojen i prijedlog godišnjeg programa službene državne kartografije za 2026. godinu, koja je, kako je naglasio glavni ravnatelj Državne geodetske uprave Antonio Šustić, jedan od temeljnih alata razumijevanja, upravljanja i planiranja prostorom.

"Pouzdane, točne i ažurne karte predstavljaju osnovu za prostorno planiranje, zaštitu okoliša, infrastrukturni razvoj, sigurnost, procjenu rizika i upravljanje kriznim situacijama, kao i za svakodnevne potrebe građana. Cilj programa je izvršiti aerofotogrametrijsko snimanje za 17.500 kilometara kvadratnih južnog dijela RH", dodao je.

U državnom proračunu za ovu godinu i projekcijama za iduće dvije je za provedbu te aktivnosti osigurano 2,5 milijuna eura.

Donesena je odluka o dodjeli beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2026. godini zbog nemogućnosti podmirenja dospjelih obveza po pravomoćnim sudskim i upravnim odlukama ili nagodbama, kojom se utvrđuju način i kriteriji za podnošenje zahtjeva za isplatu sredstava te povrata primljenog beskamatnog zajma.

Ugovorom koji se potpisuje između Ministarstva financija i lokalnih jedinica se pojedinačno definira visina zajma i visina godišnjeg anuiteta, s tim da zajam ne može biti odobren na razdoblje duže od 20 godina, a sredstva u iznosu od 15 milijuna eura osigurana su u državnom proračunu.