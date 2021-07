Dražen Oreščanin, izvršni direktor Udruge Glas poduzetnika u emisiji Novi dan za N1 je komentirao povezanost covid potpora i covid potvrda.

Unutar same Udruge proveli su anketu u kojoj se 54 posto izjasnilo da je cijepljeno, još pet ih se planira cijepiti, 10 ih je preboljelo koronavirus, a preostalih 30 posto se ne planira cijepiti.

- Ako to usporedimo s ministarstvom zdravstva u kojemu je cijepljeno manje od 35 posto ljudi, to su ustvari jako dobri pokazatelji. Anketa je pokazala da sve ove priče koje potječu od izvjesnog ministra gospodarstva, premijera i drugih ministara da poduzetnici nisu odgovorni, da bi mogli ugroziti sezonu, da se uvjetuju potpore cijepljenjem su besmislene. Traži se krivac na potpuno pogrešnom mjestu - objasnio je.

Prema anketi, kaže, vidi se da su poduzetnici odgovorni i da svatko ima pravo na svoj odabir žele li se ili ne žele cijepiti. Svi zahtjevi Vlade su suludi, kaže, jer zadiru u ljudska prava, ustavna prava i privatnost zaposlenika.

- Ako država smatra da se svi moraju cijepiti, onda država to treba zakonski riješiti i svima naložiti da se cijepe, a ne ići ovako selektivno i praktički diskriminirati zaposlene u privatnom sektoru - naglasio je Oreščanin.

Dodao je i da poslodavci prema Zakonu o radu nemaju pravo pitati svoje zaposlenike jesu li cijepljeni.

U pozadini uvjetovanja potpora stoji namjera da se one potiho u potpunosti ukinu, smatra Oreščanin.

- Zašto onda ne kažu da od 1. srpnja nema potpora, davali smo 16 mjeseci i to je to, nego idu u smjeru koji je pogrešan, neprovediv i diskriminatoran. To je velika greška. Trebaju biti hrabri i reći da nema više para ni potpora - zaključio je.