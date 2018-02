Agrokor će preuzeti Peruško i Weber: 'Imaju naše povjerenje'

Vlada za novog izvanrednog povjerenika predlaže Fabrisa Peruška, a za njegovu zamjenicu Irenu Weber, izvijestio je premijer Andrej Plenković na sjednici Vlade. Prethodno je predložio opoziv Ante Ramljaka s mjesta izvanrednog povjerenika.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Nakon obavijesti koje smo dobili od dosadašnjeg povjerenika koji je odlučio dati ostavku, bili smo u procesu konzultacije koji je trajao nekoliko dana i došli smo do zaključka da je s obzirom na važnost cijelog procesa najprimjerenije da posao do kraja obave oni ljudi koji se mogu u vrlo kratkom roku mogu prilagoditi i preuzeti ove obaveze - istaknuo je premijer te ukratko predstavio Peruška.

- Smatramo da će moći vrlo kvalitetno preuzeti posao - dodao je te predstavio i moguću zamjenicu Weber.

- Riječ je o ljudima koji su dobili naše povjerenje, mislim da imaju široku potporu i očekujemo da nakon odgovarajućeg rješenja Trgovačkog suda preuzmu svoje dužnosti i već od sutra krenuti raditi. Želim im puno uspjeha - izjavio je Plenković.

Nakon premijera, javnosti su se obratili Peruško i Weber koji su poručili da žele dovesti nagodbu do kraja.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- U ovom trenutku mislim da bi bilo vrlo neobično da dođe do promjene savjetnika, no tu odluku prepustit ćemo novog izvanrednoj upravi - odgovorio je Plenković na pitanje hoće li savjetnici za restrukturiranje ostati isti. Dodao je i kako se Peruško i Weber do sada nisu bavili ovom vrstom posla, te kako se ne radi o svojevrsnom kontinuitetu nakon Ramljakove ostavke. No, odbacio je i opciju da se radi o diskontinuitetu, već da će novi povjerenik i njegova zamjenica, nakon što prouče sve potrebne informacije, nastaviti donositi odluke koje će biti najbolje za Agrokor.

- Zamolio bih još par dana da službeno dođemo na dužnost i da se upoznamo sa svime. Zasad, moramo do kraja dovesti veći dio procesa koji su već započeli - odgovorio je Peruško na pitanje što će prvo promijeniti u Agrokoru.

Dalić: 'Oporba bi mogla zapaliti svijeću kod Kamenitih vrata'

Ministrica Dalić je na pitanje o savjetnicima istaknula kako je javnost bila obaviještena o svemu, a da o financijama po kojima je tvrtka AlixPartners angažirala svoje podizvođače nije ništa znala te dodala kako se tijekom procesa obavještavalo i Vladu. Ministrica je dodala i da bi "oporba mogla otići do Kamenitih vrata zapaliti svijeću jer se nisu morali baviti slučajem Agrokor".

Jandroković iza svega? Plenković bez komentara

Nakon pitanja novinara, premijer Plenković nije htio komentirati je li istina da je predsjednik Hrvatskog sabora, Gordan Jandroković, inicirao imenovanje novih povjerenika.

Oboje su upoznati s cijelim procesom, isključivo su menadžeri, profesionalci i nemaju nikakve "repove" za sobom, dio je razloga što su izabrani. Iako se spekuliralo da će Peruško imati dvoje zamjenika, bit će samo jedna.

- Očekujem da ove naše prijedloge, imenovanje i povjerenika i njegove zamjenice, Trgovački sud prihvati, donese odgovarajuće rješenje i da oni preuzmu svoju dužnost u najskorijem roku. Cilj Vlade Republike Hrvatske ostaje dobrobit našeg gospodarstva, našeg financijskog sustava, isto tako kvalitetno funkcioniranje Agrokora, zadržavanje radnih mjesta, postizanje nagodbe u zakonskom roku i dugoročnu održivost njegova poslovanja - rekao je premijer Plenković.

Premijer je također kazao kako su o angažmanu Fabrisa Peruška i Irene Weber obavljene i komunikacije s članovima Privremenog vjerovničkog vijeća, koji su, kako je rekao, njihovu kandidaturu vrlo pozitivno primili. Ocijenio je to vrlo dobrim s obzirom da oni na taj način dobivaju i podršku dionika s kojima će nastaviti surađivati u procesu izvanredne uprave.

Alix Partneri ostaju glavni savjetnici

Alix Partneri ostaju glavni savjetnici za restrukturiranje i neće biti zamijenjeni McKinseyem u kojem je Peruško prije radio. Time bi učinio istu stvar kao i Ramljak, angažirao svoju bivšu tvrtku za savjetnike u Agrokoru.

- Obavili smo niz razgovora s kandidatima i provode se konačne provjere. Ovog tjedna imat ćemo prijedlog za novu izvanrednu upravu. Riječ je o kompetentnim ljudima koji su u stanju preuzeti odgovornost u ovoj osjetljivoj fazi. Tražimo ljude koji se s tim mogu nositi. Jedini nam je interes funkcioniranje hrvatskog gospodarstva, kao Vlada imamo samo ono zbog čega smo se odlučili donijeti ovaj zakon - rekao je u ponedjeljak Plenković.

Tko je Peruško?

Inače, Peruško je diplomirao je na Fakultetu za elektrotehniku Sveučilišta u Ljubljani, magistrirao na ljubljanskom Ekonomskom fakultetu, a u nastavku svog školovanja 2007. godine stekao je naziv MBA na Babson College u Bostonu.

Proveo je pet godina kao konzultant u konzultantskoj tvrtki McKinsey &Co., gdje je fokus njegovog rada bio na projektima restrukturiranja u različitim industrijama, od bankarstva do FMCG i tehnologije, na području Europe i Rusije. Od 2016. godine do dolaska u Tisak radio je kao samostalni savjetnik uprava nekoliko regionalnih tvrtki.

Weber je bila Ramljakova savjetnica

Irena Weber od lipnja prošle godine bila je savjetnica izvanrednog povjerenika Ante Ramljaka, zadužena za imovinski portfelj i non-core poslovanje u Agrokoru.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Karijeru je započela u CAIB-u, iz kojeg je otišla nedugo nakon Ante Ramljaka, prvo u brokersku kuću To One, a potom prelazi u Hypo Alpe Adria ulaganje za članicu uprave. Od rujna 2016. do ožujka 2017. bila je članica uprave Kentbanke, a potom je prešla u Agrokor.