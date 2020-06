Vlada je iskazala spremnost za izdavanje državnih jamstava za tri brodogradilišta

Tri brodogradilišta zatražila su državna jamstva, a Vlada je u četvrtak na sjednici izrazila spremnost na to. Dakako, to će moći tek nakon izbora i ako osvoji vlast jer sada, kao tehnička Vlada, jamstva ne može izdavati

<p>Do sada je, istaknuo je premijer Andrej Plenković na sjednici Vlade u četvrtak, za mikroinvesticijske, tzv. COVID zajmove, HAMAG BICRO zaprimio <strong>5128 zahtjeva</strong>, čime je dosegnut limit prve alokacije</p><p>- Riječ je o programu zajmova za obrtna sredstva do 750.000 kuna. Do sada je dodijeljeno 343 milijuna kuna za 900 poduzetnika. To je još jedna od naših važnih mjera koja omogućuje zadržavanje radnih mjesta - rekao je.</p><p>A programe "COVID-19 zajam za obrtna sredstva" i "ESIF jamstva" HAMAG-BICRO-a Vlada je na sjednici dopunila na način da se omogućuje dodjela potpora i onima koji su iskoristili postojeće limite potpora malih vrijednosti. </p><p>- To će omogućiti daljnje kreditiranje naših poduzetnika - rekao je Plenković. </p><p>A kako je istaknuo ministar gospodarstva, Darko Horvat, Europska komisija usvojila je dokument pod nazivom Komunikacija Privremeni okvir, kako bi omogućila državama članicama da iskoriste punu fleksibilnost predviđenu pravilima o državnim potporama radi pomoći gospodarstvu uslijed pandemije COVID-19. Temeljem tog Privremenog okvira, HAMAG-BICRO je izradio program potpora koji je Komisija odobrila 12. svibnja. </p><p>- Njime se odobravaju potpore u obliku zajmova u ukupnom iznosu <strong>od 350 milijuna kuna</strong> te potpore u obliku <strong>jamstava od 420 milijuna kuna</strong>, a koji će se primjenjivati zaključno do 31. prosinca ove godine - istaknuo je Horvat. </p><p>Konkretno, državama članicama EU-a omogućava se dodjela državnih potpora mikro, malim i srednjim poduzetnicima za financiranje hitnih potreba za likvidnošću uzrokovanih pandemijom COVID-19 iz Privremenog okvira, do 800.000 eura za "COVID-19 zajam za obrtna sredstva".</p><p>Također, istaknuo je Horvat, omogućuje se do milijun eura za "ESIF jamstva", kao i kombinacija mjera potpora iz Privremenog okvira s potporama male vrijednosti (de minimis potporama) za financiranje hitnih potreba za likvidnošću.</p><p>- Na taj način otvara se mogućnost dodjele potpora i onim poduzetnicima koji su iskoristili postojeće limite "de minimis" potpora do 200.000 eura u posljednje tri godine - rekao je. </p><h2>Vlada spremna dati državna jamstva brodogradilištima</h2><p>Osim toga, Vlada je na sjednici usvojila i zaključak kojim iskazuje<strong> spremnost za uključivanje u proces izdavanja državnih jamstava za Brodotrogir Cruise, Uljanik Brodogradnju 1856 i MKM Yachts. </strong>Naime, obzirom da je Vlada sada tehnička, ne može izdavati jamstava. </p><p>- Riječ je o tri različita zahtjeva za tri različita brodogradilišta u Trogiru, Rijeci i Puli. Ovaj signal koji danas šaljemo je signal opredijeljenosti da hrvatska brodogradnja funkcionira i dalje kako smo i kazali u onom kontekstu isplate velikog broja jamstava za Uljanik <strong>u iznosu 4 milijarde kuna zahvaljujući odlukama ranijih vlada</strong>. Ovdje želimo poslati poruku da želimo podržati i dalje brodogradnju na hrvatskoj obali, posebice u svjetlu da se u Uljaniku izgradio brod Eclipse, jedan od najluksuznijih brodova takve vrste u svijetu - istaknuo je premijer.</p><p>Ministar Horvat istaknuo je kako je to Ministarstvo gospodarstva zaprimilo od Brodotrogir Cruisea zahtjev za pokretanje postupka donošenje odluka Vlade o izdavanju državnih jamstava za osiguranje avansnih uplata <strong>za gradnju dva putnička broda za polarna krstarenja.</strong></p><p>- Kupci su američke kompanije Delos Cruise Hull 1 2019 LLC i Delos Cruise Hull 2 2019 LLC (Nov. 363) koje je osnovala američka investicijska tvrtka Delos Shipping LLC. Ukupna cijena po brodu je 39 milijuna eura, odnosno 78 milijuna eura za oba broda, s tim da će kupac avansno prema ugovoru uplatiti 80 posto ugovorne cijene, što čini 31,2 milijuna eura po brodu uz uvjet da graditelj pribavi kupcu bankarsku garanciju - naveo je Horvat istaknuvši kako je brodograditelj <strong>zatražio izdavanje državnog jamstva u iznosu od 24,96 milijuna eura po brodu što čini 80 posto ukupnih avansnih uplata </strong>ilii 64 posto kupoprodajne cijene brodova.</p><p>Ministarstvo je, dodao je, zaprimilo i zahtjev za <strong>kreditno zaduženje društvu Uljanik Brodogradnja 1856. za pokretanje proizvodnje, maksimalnog iznosa 32,5 milijuna kuna.</strong> Sredstva iz tog kreditnog zaduženja, osigurana državnim jamstvom, trebala bi se koristiti isključivo u svrhu pokretanja proizvodnje i poslovanja novoosnovanoga društva.</p><p>A zaprimili su i zahtjev za izdavanje državnog jamstva za izgradnju broda koji je ugovorilo društvo <strong>MKM Yachts iz Rijeke</strong> s kupcem PEC 2 LIMITED iz Malte za osiguranjem kredita u ukupnom iznosu nešto malo više od<strong> 100 milijuna eura</strong>, a koje pokriva 80 posto kreditnog zaduženja, odnosno 80,13 milijuna eura. Takvo se državno jamstvo neće smatrati nedozvoljenom državno potporom. </p><p>- Jamstvo za sredstva iz kreditnog zaduženja aktivirat će se fazno i to na način da maksimalna izloženost sredstava iz kredita za koji jamči RH niti u jednoj fazi gradnje broda ne smije prijeći relevantni iznos od maksimalno 64 posto izloženosti do kraja 2021. godine , nakon čega izloženost RH treba pasti na maksimalnih 48 posto - rekao je Horvat.</p><p>Vlada ovim zaključkom, istaknuo je, daje punu podršku brodograđevnoj industriji u Hrvatskoj s ciljem nastavka proizvodnje i zadržavanja postignutog ugleda RH na svjetskom brodograđevnom tržištu. </p><p>Inače, MKM Yachts je novoosnovana tvrtka sa sjedištem u Hrvatskoj, u neizravnom vlasništvu osnivača i vlasnika Scenic grupe Glena Moroneya. Scenic grupa je jedan od vodećih svjetskih putničkih brodara specijaliziranih za luksuzna i egzotična krstarenja, a u sastavu te grupe je i tvrtka PEC Limited, koja je od pulskog Uljanika u stečaju naručilo "Scenic Eclipse", koji se pokazao kvalitetnim i hvaljenim hrvatskim proizvodom. Stoga je Scenic grupa zainteresirana izgraditi seriju brodova iste namjene u Brodogradilištu 3. maj, a rok realizacije ukupnih ulaganja do kraja 2021. godine iznosit će nešto više od tri milijuna eura. </p><p>Podsjetimo, brodogradilište 3. maj zatražilo je suglasnost za davanje u potkoncesiju, a Vlada je to na sjednici prije dva tjedna i učinila. Dali su suglasnost da to brodogradilište u potkoncesiju MKM Yachtsu da 21.493 metra kvadratna zauzete površine na rok od 10 godina. Uvjeti su isti kao i za koncesiju - stalni dio koncesijske naknade iznosi tri kune po metru kvadratnom zauzete površine, a promjenjivi jedan posto ukupnog godišnjeg prihoda brodogradilišta. </p><p>Cilj je povećanje učinkovitosti u obavljanju koncesijske djelatnosti kroz popunjavanje knjige narudžbi s najmanje pet visokovrijednih brodogradnji. </p>