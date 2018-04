'Vlada je ovo dobro odigrala. Blokiranima treba pomoći...'

Mjera djelomičnog otpisa dugova kojeg će provesti vlada RH, kroz donošenje izmjena za tri zakona, olakšat će teške brige određenog dijela hrvatske populacije. Suštinski Plenković je dobro sve ovo odigrao. Vlada je pokazala da joj je stalo do ljudi koji su, na ovaj ili onaj način, upali u dužničko ropstvo koje im je uništilo živote. Ne postoji valjda gora kletva u ovoj državi nego biti na listi nečijih dužnika. Iza toga slijedi još gora lista: ona blokiranih ljudi. Takvih je u Hrvatskoj više od 325 tisuća.

Iznos ukupnog duga ovim bi se mjerama Vlade RH-a smanjio za 32 milijarde kuna i tako bi se odblokiralo oko 80 tisuća građana.

Ovo nije prvi put da se definira djelomičan otpis dugova. Učinila je to i lijeva koalicija sa slično definiranim metodama 2015. Kratkoročno je pomoglo, ali dugoročno ništa se bitno nije promijenilo. Neki čak i to zloupotrebljavaju pa očekuju da im država (kroz mandate dvije vlade) dva puta otpiše dug. Naša posla. Bit će interesantno pratiti izmjene Zakona o izmjenama i dopunama zakona o stečaju potrošača. Koji je još odavno bio najavljivan kao spas. Sad se uvodi se pojednostavljeni postupak stečaja. Dosad se mizeran broj građana odlučio na takav postupak koji, de fakto, suspendira financijsku suverenost građana i predaje ga potpuno u ruke voditelja osobnog stečaja.

Sasvim je očekivano da će biti dosta protivnika ovog Plenkovićeva paketa. Onih građana Republike Hrvatske koji svoje račune plaćaju i to čine na vrijeme. Jer prvo namire dugove pa onda sve ostalo. Sasvim je jasno da se oni pitaju kako će njima država pomoći u plaćanju mjesečnih računa za telefone, mobitele, struju, porez, parking. Kako će im pomoći namiriti leasing rate za automobile ili kredite za nekretnine. Koje redovito plaćaju. Ili su zbog toga budale.

Takva stajališta su sasvim legitimna, no teško je očekivati da će država te građane na bilo koji način utješiti. Različitim udrugama, koje okupljaju blokirane građane u Hrvatskoj, ovo što je Plenkovićeva vlada donijela sigurno neće biti dovoljna mjera. Oni su i prije službene objave tražili od Vlade RH-a da se cenzus oprosta duga podigne na 200 tisuća kuna. Kad je prošli put uveden otpis dugova udruga je optužila vladu da to radi zbog izbora. Možda to čeka i Plenkija.