Vlada je svojim povišicama opet dala i nagrade za nerad

Zakon o pravima i obvezama državnih dužnosnika odavno je trebao biti preimenovan u zakon o pravima jer u njemu ionako više nema niti jedne obveze. Ta prava nisu mala, ali još veći problem zakona je što su prilično nepošteno i nelogično raspoređena, odnosno ne vrednuju plaćom odgovornost koju neki dužnosnik ima. Vlada je ljetos povisila plaće dužnosnicima do 80 posto, obećala je i druge izmjene zakona, ali je od toga zasad odustala. Donosimo priču o potpredsjedniku Sabora Ivanu Penavi, koji je zbog poreznog statusa Vukovara i naknada koje prima drugi najplaćeniji političar u državi. Nije ni logično niti opravdano da protokolarnu dužnost potpredsjednika Sabora mjesečno plaćamo gotovo 6000 eura te da zarađuje više od premijera, koji svojim odlukama odgovara za cijelo stanje u zemlji. Ali to je samo jedna u nizu nelogičnosti. Nije logično i da predsjednik Republike (tko god on bio) s malim ovlastima, ima znatno višu plaću nego premijer. Pa onda on svojim savjetnicima da plaće više od 4000 eura, što je u rangu ministra koji ima nesagledivo veću odgovornost.

