Vlada je usvojila Memorandum za lakšu otplatu minusa: 'Cilj je zaštita potrošača, sugrađana'

Na tržištu RH je u posljednjih nekoliko godina razvijena različita praksa vezana uz odobravanje prekoračenja po tekućem računu, krajem srpnja 2021. je utvrđeno da su prešutno prihvaćena prekoračenja postala dominantna, a riječ je o instrumentu koji je manje reguliran i u određenim aspektima nepovoljniji za potrošača i, u konačnici, skuplji, istaknuo je ministar financija Marko Primorac naglasivši kako se Vlada aktivno uključila u iznalaženje rješenja za tu problematiku.

Stoga su na današnjoj sjednici usvojili Memorandum o razumijevanju u vezi prekoračenja po tekućem računu, kojim Vlada u suradnji s HNB-om i bankama želi građanima financijski olakšati troškove tog oblika zaduživanja i otplatu "minusa."

Njime je predviđeno da će se od 1. kolovoza propisati granični iznos prekoračenja za izračun efektivne kamatne stope, u visini deset tisuća kuna. Iznosi niži od graničnog moći će imati istu nominalnu kamatnu stopu kao za granični iznos.

Prema memorandumu, primjena ograničenja efektivne kamatne stope na prešutna prekoračenja uvodi se od 1. rujna, a najkasnije do kraja lipnja 2023. godine banke će ponuditi prelazak na dopušteno prekoračenje svim potrošačima kojima je odobreno prešutno prekoračenje.

Do prelaska na dopušteno prekoračenje, a najkasnije do isteka 12 mjeseci od trenutka ponude za prelazak na dopušteno prekoračenje, potrošaču se samo u iznimnim slučajevima smije mijenjati ili ukinuti iznos postojećeg prešutnog prekoračenja, a dok potrošačima ne omoguće prelazak na dopušteno prekoračenje odnosno do isteka roka za prihvat ponude za prelazak na dopušteno prekoračenje, banke neće moći prodavati potraživanja po osnovi prekoračenja, piše u memorandumu.

U slučaju izmjene ili ukidanja prešutno prihvaćenog prekoračenja banke će omogućiti potrošaču obročnu otplatu u najmanje 12 mjesečnih obroka i uz primjenu kamatne stope koja nije viša od one koja se primjenjuje na dopuštena prekoračenja, odnosno kamatne stope koja se primjenjivala na prešutno prihvaćeno prekoračenje ako je ta kamatna stopa niža, odnosno u manje obroka, ako to zatraži potrošač.

Za nova prekoračenja postojat će obveza da se potrošaču prvo nudi na korištenje iznos odobrenog dopuštenog prekoračenja dok će se banke obvezati da potrošaču koji koristi dopušteno prekoračenje i prešutno prihvaćeno prekoračenje provode otplatu tih prekoračenja, tako da se prvo otplaćuje iznos iskorištenog prešutno prihvaćenog prekoračenja.

Uz navedeno, banke se obvezuju da iznos prešutno prihvaćenog prekoračenja koje će se odobravati ubuduće neće biti viši od iznosa prosječnog redovnog mjesečnog priljeva potrošača.

- To je tema koja je vrlo bitna, cilj je, naravno, zaštita potrošača, naših sugrađana u ovim financijski zahtjevnim okolnostima. Mislimo da je to jako dobro i da se u suradnji Vlade, HNB-a i banaka našlo rješenje kroz ovaj Memorandum na načelima socijalne osjetljivosti, zaštite potrošača, pravičnosti, transparentnosti, informiranosti, koje imaju za cilj da se se dopuštena prekoračenja vrate kao dominantan proizvod i to na korist potrošača - poručio je premijer Andrej Plenković.

