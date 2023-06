Vlada mijenja zakone o najosjetljivijima, a majke su ogorčene: 'To je mazanje očiju'

Foto:

Vlada uvodi promjene za roditelje njegovatelje, no majke djece s teškoćama kažu kako je to samo 'marketinški trik', a "zakon pun rupa". Ima i promjena nabolje, dodaju, no to je minimum za koji se dugo bore

Zakoni koji su nam jučer u Vladi predstavljeni kao epohalni iskorak, osobama s invaliditetom, a posebno onima s najvećim stupnjem invaliditeta, više uzimaju nego što daju - ogorčene su Suzana Rešetar i Marica Đogaš Mikulić, predsjednica i dopredsjednica udruge Sjena za obitelji djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. Ako se roditelji, uz sve bolesti i teškoće djece, moraju boriti za minimum prava, čemu onda država uopće služi - njihov je komentar na nacrt izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj skrbi i nacrt konačnog prijedloga Zakona o osobnoj asistenciji, koji su iz Vlade otišli u saborsku proceduru. POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI: Predložena novost je da pravo na status roditelja njegovatelja ubuduće mogu dobiti i roditelji osoba koje imaju poremećaj autističnog spektra četvrtog stupnja, a status roditelja njegovatelja moći će imati i bračni i izvanbračni drug te životni, ili neformalni životni partner roditelja djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom. Naknada se povećava sa 4000 na 5000 kuna (663 eura) za osnovnu kategoriju roditelja njegovatelja s jednim djetetom s teškoćama ili osobe s invaliditetom, odnosno sa 4500 na 6000 kuna (796 eura) za dijete s teškoćama u razvoju ili osobu s invaliditetom koje se ne može uključiti u programe u zajednici. Sa 6000 na 7500 kuna raste naknada za dvoje ili više djece s teškoćama. Roditelji njegovatelji ubuduće će moći i raditi druge poslove na ugovor o djelu odnosni autorski ugovor, neće im zbog toga biti uskraćena naknada. U povijest ide skandalozan tretman vlasti prema njegovateljima kojima premine dijete, i koji su odmah gubili naknadu te bili prisiljeni već sljedećeg dana vratiti se na tržište rada. Ubuduće će još deset mjeseci nakon djetetove smrti primati naknadu, dok se barem donekle, godinama zarobljeni u četiri zida, ne naviknu na povratak. Briše se, nadalje, zabilježba na imovinu korisnika minimalne socijalne naknade, poručila je Vlada. A ogorčena majka Suzana Rešetar poručuje kako bi, napokon, nakon toliko godina borbe s vjetrenjačama, "čovjek očekivao da se osobne s invaliditetom više ne moraju brinuti, da će konačno imati pravo na uključivanje u zajednicu, na neovisno življenje, da će njihovi roditelji predahnuti, no ništa od toga". - Osobe s invaliditetom koje imaju roditelje njegovatelje ili njegovatelje, imaju pravo na najviše 88 sati asistenta mjesečno, i to samo ako se poklopi niz drugih faktora. Jako puno toga u zakonima nedostaje, donosit će se pravilnici, ali već je iz ovoga vidljivo kako djeca mlađa od 18 uopće nisu obuhvaćena Zakonom o osobnoj asistenciji, što je ogromna diskriminacija, napominje Rešetar. Drugim riječima, za roditelje njegovatelje opet nema ni trunčice odmora. Navodi kako makismalan broj sati s osobnim asistentnom (352) i dalje ostaje samo osobama koje imaju najveći stupanj invaliditeta, Barthelov indeks 0-20, i koje su samci, kaže Rešetar. Komentirajući pomak da se njegovateljima naknadu ostavi i deset mjeseci nakon smrti djeteta, kao i povećanje naknade, mogućnost honorarne zarade i proširenje statusa njegovatelja na autizam 4. stupnja, majka odgovara kako je sve to samo ispravljanje nepravde. - O tome pričamo godinama, i to im je bilo najlakše ispuniti, no podršku našoj djeci nisu osigurali, kaže Rešetar, podsjećajući i kako se do 10 mjeseci naknade došlo - "crnim petkom" u Saboru i "porazom socijalne države". Đogaš Mikulić dodaje kako su prijedlozi zakona "bacanje prašine u oči", "marketinški spin". - Za maksimum sati osobnog asistenta, osoba mora biti u budnoj komi, i mora živjeti sama, i to je strašno. Autizam 4. stupnja jest iskorak, ali gdje su sva druga djeca?, pita se Đogaš Mikulić. Zakoni su, zaključuje, samo kostur koji ništa ne definira, i koji "jednoj populaciji uzima, da bi dao drugoj". Širi se status njegovatelja Status njegovatelja moći će imati i roditelji djeteta s autizmom 4. stupnja, kao i bračni, izvanbračni i životni partner roditelja djeteta s teškoćama Raste naknada njegovatelja Povećava se naknada roditeljima njegovateljima, ovisno o djetetovim teškoćama, i broju djece. Njegovatelji će ubuduće moći primati i autorske honorare Naknada još 10 mjeseci Njegovatelj kojem premine dijete imat će pravo na naknadu još deset mjeseci nakon toga, dok se barem malo ne privikne na povratak na tržište rada