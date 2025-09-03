Vlada nudi stan od 60 kvadrata u Zagrebu za 450 eura. Ali ova stvar će biti ključna za ponudu

Već u studenome bi dugo pripremani Vladin program priuštivog najma trebao imati veliki test. Kako su nam rekli u Ministarstvu prostornog uređenja i graditeljstva, tad se planira paralelno raspisati dva poziva: poziv vlasnicima praznih stanova da daju svoj stan u višegodišnji najam državi i poziv građanima koji nisu stambeno zbrinuti da se prijave u državni program s nižim najamninama. Kako cijene najma divljaju, nema sumnje da će lista onih koji žele jeftiniji najam biti podugačka.

Ali pravi test će biti koliko će vlasnika stanova odlučiti prepustiti stan državi. Ministarstvo je jučer pozvalo još jednom da svi daju svoje primjedbe na Program priuštivog stanovanja, koji je u javnom savjetovanju do 20. rujna, kako bi ga izbrusili, a objavili su i primjere izračuna koliko bi netko plaćao priuštive najamnine, ali i koliko bi vlasnik stana mogao “zaraditi”. Cilj je staviti na tržište što više praznih stanova, za kojih se procjenjuje da ih je više od 500.000 u Hrvatskoj.

Lista prvenstva najmoprimaca temelji se na prihodima kućanstva, broju djece, prebivališta u mjestu, broju osoba s posebnim potrebama... Prema izračunu ministarstva, obitelj kojoj su ukupni mjesečni prihodi 2000 eura, za stan od 60 kvadrata u Zagrebu bi mjesečno plaćala 450 eura, a to je znatno niže od trenutačnih cijena. Priuštiva najamnina se računa kao 30 posto prihoda, od čega se oduzme 2,5 eura po četvornome metru za režije. To ne znači da će obitelj za ovaj stan plaćati 150 eura režija, nego koliko bude trošila, a fiksirani iznos režija služi samo za izračun. Ako prihodi rastu, raste i najamnina i obratno. A najmoprimac će svake godine morati dostaviti APN-u, koji će sve voditi, potvrde Porezne uprave.

Što se tiče kriterija i bodovanja, najviše polemike je izazvalo što nije ograničen broj bodova za godine prebivalište, nego on je predložen kao pola boda za svaku godinu. Samac koji u nekom mjestu živi 50 godina tako može dobiti 25 bodova i prestići obitelj s djecom. Iz ministarstva kažu da će ići prema ograničenju broja bodova za prebivalište.

Vlasniku praznog stana država kao pogodnost nudi isplatu odmah 60 posto iznosa za cijelo razdoblje najma, a 40 posto nakon proteka pola razdoblja. Ugovor s državom sklapa se na rok od tri do deset godina. Najamnina se računa kao medijalna (srednja) vrijednost najma u tom mjestu, s tim da će se u Zagrebu i ostalim velikim gradovima gledati medijalna cijena kvarta. Za stan od 60 kvadrata u Zagrebu bi ta najamnina iznosila 660 eura mjesečno. Za taj stan bi vlasnik koji sklopi ugovor na pet godina dobio 39.600 eura. Odmah po potpisu ugovora bi mu na račun sjelo 23.760 eura, a nakon dvije i pol godine još 15.840 eura, s tim da se druga rata prilagođava medijalnoj cijeni na tržištu tad. Uvjet je da je dvije godine stan bio prazan, a to se dokazuje računima HEP-a. Državni APN sklapa ugovor s najmoprimcem koji odgovara za eventualnu štetu.