Vlada od 2027. diže naknadu za novorođenče na 800 eura, a jedna općina daje skoro 8000!

Nakon premijerove najave da će jednokratna naknada za novorođeno dijete iduće godine porasti na 800 eura, ali i plana da se poveća na 1000 eura do 2028. godine, donosimo pregled prava. Iz HDZ-a, doduše ne pod vodstvom Andreja Plenkovića, prvi put smo najavu o naknadi za novorođeno dijete od 1000 eura čuli kao predizborno obećanje 2015. Vlast je formirala Domoljubna koalicija na čelu s HDZ-om. Tadašnji potpredsjednik Vlade Tomislav Karamarko u travnju 2016. godine u Saboru je rekao kako će isplata vjerojatno krenuti od 1. rujna, nakon donošenja adekvatnog zakona. No od toga nije bilo ništa. Obećanje od 1000 eura tako bi moglo stići 13 godina nakon prvog obećanja.

TgQPHd|||[]Trenutačno navedena naknada iznosi 618 eura. Isplata je u nadležnosti je Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO). Prema prijedlogu izmjena Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, Vlada bi u prosincu ove godine utvrdila visinu potpore za iduću godinu, kako bi se novi iznos počeo primjenjivati od 1. siječnja 2027. godine. Planirano je povećanje jednokratne potpore sa 618 na 803 eura, odnosno sa 140 na 182 posto proračunske osnovice. Prijedlog omogućuje Vladi donošenje visine potpore za svaku iduću godinu, a obiteljima jamči da iznos ne može pasti ispod zakonom utvrđenog minimuma ni ispod potpore od prethodne godine. To će biti fleksibilniji model i umjesto zakonom fiksiranog iznosa od 140 posto proračunske osnovice, visina potpore određivala bi se odlukom Vlade u postotku proračunske osnovice. To znači da bi Vlada u prosincu tekuće godine donosila odluku za iduću godinu.

Za dobivanje jednokratne novčane potpore od strane države, potrebno je podnijeti zahtjev u roku od šest mjeseci od dana rođenja djeteta, odnosno 30 dana od dana posvojenja djeteta. Prema planu od iduće godine za pravo određivanja visine potpore, bio bi mjerodavan dan rođenja djeteta, odnosno dan pravomoćnosti rješenja o posvajanju, a ne dan podnošenja zahtjeva, kao što je bilo do sada.

TgQPHd|||[]

Za ostvarivanje ove potpore potrebno je ispuniti sljedeće uvjete:TgQPHd|||[]

Korisnik potpore mora biti hrvatski državljanin s prebivalištem ili stranac sa stalnim boravkom (odnosno dugotrajnim boravištem) u RH u neprekidnom trajanju od najmanje 12 mjeseci.

Korisnik mora biti zdravstveno osiguran prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Dijete za koje se traži potpora mora biti upisano u maticu rođenih, prijavljeno kao član kućanstva te zdravstveno osigurano.

Istovjetno pravo imaju i posvojitelji djeteta, pod uvjetom da ova potpora za isto dijete nije već ranije isplaćena drugom korisniku.

Rodiljni i roditeljski dopust

Podnoseći izvješće o stanju nacije premijer se u Saboru pohvalio kako je Vlada povećala najvišu mjesečnu naknadu za roditeljski dopust s oko 353 eura, koliko je iznosila 2016. godine, na današnjih 3000 eura, odnosno više od osam puta. Naime, od 1. ožujka 2025. zakonske izmjene uz spomenutih iznos roditeljske naknade, donio je i očinski dopust u trajanju od 20 dana, a za blizance ili više istodobno rođenje djece 30 dana. Rodiljne naknade za prvih šest mjeseci delimitirane su od 1. siječnja 2008. godine. Ta mjera omogućila je zaposlenim majkama da tijekom prvih šest mjeseci nakon rođenja djeteta primaju punu plaću, umjesto dotadašnjeg limita koji je iznosio 4.257 kuna odnosno danas preračunato 565 eura.

Naknade po gradovima i općinama

I gradovi i općine isplaćuju naknade za novorođenčad. Među četiri najveća hrvatska grada najveću jednokratnu potporu za prvo dijete daje Zagreb, i to 800 eura. No taj iznos ne povećava s brojem djece pa roditelji za svako dijete dobivaju isti iznos. Sličan model primjenjuje i Osijek, koji za svako dijete isplaćuje po 700 eura. Rijeka daje 660 eura za prvo dijete, 850 eura za drugo te 1.225 eura za treće i svako sljedeće dijete. Split za prvo dijete isplaćuje tek 265 eura, no za treće i svako sljedeće dijete potpora se penje na 7.300 eura.

Prema podacima koje je ranije objavilo resorno ministarstvo najveću jednokratnu potporu za prvo dijete, čak 7.963 eura, i dalje isplaćuje općina Sali na Dugom otoku. Slijede općina Ražanac kod Zadra, koja isplaćuje 7.000 eura, te Povljana i Kolan na Pagu s po 3.000 eura. Među gradovima najizdašniji je Imotski s potporom od 2.500 eura.

Sali i Ražanac prednjače i kada je riječ o drugom djetetu, sa 7.963 odnosno 7.000 eura. Slijede Povljana sa 6.000 eura, Imotski s 5.000 eura te Kolan i Pašman s po 4.000 eura.

Kod trećeg djeteta rekorderi su Imotski i Novska, koji roditeljima isplaćuju po 10.000 eura. Odmah iza njih nalaze se Stari Grad s 9.310 eura, općina Lovreć kraj Imotskog s 9.290 eura te Povljana na Pagu s 9.000 eura.

Za četvrto dijete najviše daje Vela Luka, 13.300 eura, a slijedi Vir s 13.000 eura. Po 10.000 eura za četvrto dijete isplaćuju Imotski, Novska i Biograd na Moru. Apsolutni rekorder po potpori za peto i svako sljedeće dijete je Vir, gdje roditelji mogu dobiti čak 26.000 eura. Slijede Pašman s 14.000 eura, Vela Luka s 13.300 eura, Bol s 12.000 eura te Biograd na Moru s 11.000 eura. Po 10.000 eura za peto dijete isplaćuju i Novska i Imotski.

Novčanu potporu za rođenje djeteta ne isplaćuje 14 jedinica lokalne i područne samouprave. Od županija to su Brodsko-posavska, Istarska, Koprivničko-križevačka, Ličko-senjska, Međimurska, Primorsko-goranska, Varaždinska, Virovitičko-podravska i Vukovarsko-srijemska. Novčane potpore za rođenje djece i dalje ne isplaćuju općine Donji Vidovec, Kotoriba, Mala Subotica, Orehovica i Petrijanec.