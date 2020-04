Vlada odbila Mostov prijedlog uvođenja elektronskog glasanja

S obzirom da je nemoguće predvidjeti trajanje posebnih okolnosti (sadašnja epidemija) ili njihovo ponovno aktiviranje (moguće nove epidemije) i nemogućnost glasanja građana na biračkim mjestima, Hrvatski sabor zadužuje Vladu da predloži izmjene izbornih zakona kojima bi se omogućilo glasanje građana na drugi mogući način i to prvenstveno putem elektroničkog i dopinskog glasanja, stoji u zaključku koji su zastupnici Mosta 7. travnja uputili u saborsku proceduru uoči nadolazećih parlamentarnih izbora, a u kontekstu situacije u kojoj se nalazimo, a to je širenje zarazne bolesti - epidemija korona virusa. To je drugi put da su uputili takav zahtjev nakon što na glasovanju u Saboru ranije nije dobio dovoljan broj glasova.

Naime, nalazimo se u izbornoj godini, sve glasnije se, umjesto na jesen, spominju izbori već na ljeto u srpnju, a još se ne zna kako bi se to izvelo obzirom na virus koji nam prijeti. Zbog straha od drugog vala upravo na jesen, vladajući razmišljaju da ih pomaknu ranije dok imamo dobru epidemiološku situaciju i dobre brojke oboljelih. No, teško je predvidjeti hoće li i za dva mjeseca takva dobra situacija ostati, a oporba kritizira HDZ što stavlja svoje stranačke interese ispred interesa građana i njihovog zdravlja. Stoga Most uporno traži uvođenje elektronskog i dopisnog glasanja kako bi ljudi iz sigurnosti svog doma mogli ostvariti svoje biračko pravo. Politički tajnik Mosta, Nikola Grmoja, istaknuo je kako su isti zahtjev ponovno uputili u saborsku proceduru jer u uvjetima straha od bolesti stariji i građani koji imaju kronične bolesti sigurno neće izaći na izbore, a postoji i mogućnost većeg širenja zaraze.

- Sve europske zemlje odgodile su izbore osim Poljske koja planira izbore za svibanj, ali su uveli dopisno glasovanje čime su omogućili zaraženima i onima koji su u samoizolaciji da imaju mogućnost konzumirati biračko pravo. I Bavarska je održala izbore, ali dopisnim putem - naveo je Grmoja sredinom mjeseca.

Isto traži i Živi zid koji je u saborsku proceduru uputio izmjene Zakona o elektronskom glasovanju, ali tek prije nekoliko dana, pa se Vlada u četvrtak sa sjednice očitovala, po redu pristizanja, o Mostovu prijedlogu. I - odbila ga. Ponovno.

U mišljenju koje su uputili u Sabor da ne prihvate ovaj prijedlog naveli su i nekoliko razloga zašto od elektronskog glasanja ništa, pozivajući se na Ustav i njegov članak 45. sa stavcima 1., 3. i 4. kojim je propisano da se biračko pravo ostvaruje na neposrednim izborima tajnim glasovanjem, pri čemu birači koji nemaju prebivalište u Hrvatskoj ili se zateknu u nekoj drugoj zemlji ostvaruju biračko pravo na biračkim mjestima u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske u stranoj državi u kojoj prebivaju ili se u tom trenu nalaze. Stoga bi, poručuju iz Vlade, prvo trebalo izmijeniti odredbe Ustava.

- Nije ostavljena mogućnost da se zakonom odredi drugačije, izbornim zakonima. Bez odgovarajuće prethodne izmjene navedene odredbe Ustava Republike Hrvatske (članak 45., stavak 3., op.a), nije moguće odrediti ostvarivanje biračkog prava na drugačiji način, odnosno elektroničkim putem ili dopisnim putem - obrazložili su iz Vlade podsjetivši upravo da je Most već to tražio i kroz izmjene Zakona o lokalnim izborima, da se o tome već glasalo u Saboru te da je odbijeno.

- Na sjednici Hrvatskoga sabora 7. travnja 2020. godine, po provedenom glasovanju o Konačnom prijedlogu zakona o izmjeni i dopuni Zakona o lokalnim izborima, provedeno je i glasovanje o navedenom prijedlogu zaključka te isti nije dobio potreban broj glasova. Slijedom navedenoga, prvenstveno vodeći računa o ustavnim odredbama te imajući u vidu i činjenicu da je o prijedlogu zaključka istog sadržaja već bilo provedeno glasovanje te da isti nije dobio potrebnu većinu glasova, Vlada predlaže Saboru da ne podrži Prijedlog zaključka o uvođenju e-glasovanja i dopisnog glasovanja, koji je predložio Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista - istaknuli su iz Vlade.

Za uspostavljanje elektroničkog glasanja, poručili su iz Ministarstva uprave za Faktograf prije nekoliko dana, izuzetno je važno imati sistem obrane od potencijalnih kibernetičkih napada. Naglasili su kako su pojedine države članice EU, poput Francuske, Nizozemske i Norveške krenule u primjenu elektroničkog glasanja, ali da su odustale baš zbog prevelikih sigurnosnih rizika.

- Prema inozemnim i domaćim studijama, elektroničko glasanje ima znatno veći sigurnosni rizik od ‘klasičnog’ načina glasanja jer ga je teško zaštiti od zlonamjernih napadača uz napomenu da velik broj platformi kojima se omogućava takav vid glasanja (mobitel, računalo, prijenosno računalo, tablet) još i više povećava rizike - naveli su.