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HEP, INA, Hrvatske šume...

Vlada odlučila: Državne tvrtke moraju uplatiti 60 posto dobiti u državni proračun

Piše HINA,
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Vlada odlučila: Državne tvrtke moraju uplatiti 60 posto dobiti u državni proračun
Zagreb: Drugi godišnji skup regulatora okupio ključne institucije regulatornog sustava RH | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
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Izuzete su i zračne luke Osijek i Rijeka koje su ostvarile dobit nakon oporezivanja, ali će se ona upotrijebiti za pokriće gubitaka iz ranijih razdoblja

Vlada je u četvrtak donijela Odluku o visini, načinu i rokovima uplate sredstava pravnih osoba u vlasništvu Republike Hrvatske u državni proračun za 2026. godinu, prema kojoj će pravne osobe na koje se ta odluka odnosi u proračun uplaćivati 60 posto dobiti nakon oporezivanja za 2025. godinu. Vladina procjena ukupne uplate 22 poduzeća na koja se odluka odnosi iznosi oko 200 milijuna eura. Od odluke su prema riječima potpredsjednika vlade i ministra financija Tomislava Ćorića, izuzete Hrvatske ceste i Hrvatske autoceste, koje dobit koriste za izgradnju i održavanje autocesta, odnosno državnih cesta kojima upravljaju.

Izuzete su i zračne luke Osijek i Rijeka koje su ostvarile dobit nakon oporezivanja, ali će se ona upotrijebiti za pokriće gubitaka iz ranijih razdoblja.

Pravne osobe koje su u 2025. godinu iskazale gubitak su Croatia Airlines, HŽ Cargo i zračna luka Pula, a Hrvatska pošta izuzeta je od primjene odluke na temelju prijedloga nadležnog ministarstva i na osnovu podataka iz planova poslovanja te provedene analize ministarstva financija, rekao je Ćorić.

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Također, agencija Alan uplatit će u državni proračun 60 posto umjesto 100 posto sredstava s osnove dobiti nakon oporezivanja, dok će preostalih 40 posto biti uloženo u proizvodne i razvojne projekte agencije.

Hrvatska lutrija uplatit će u proračun za 2026. godinu svu dobit nakon oporezivanja.

Pravne osobe na koje se odluka odnosi su: ACI, Agencija ALAN, Agencija za komercijalnu djelatnost, Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama, Državne nekretnine, HEP, Hrvatska kontrola zračne plovidbe, Hrvatska Lutrija, Hrvatska poštanska banka, Hrvatske šume, Hrvatski operator tržišta energije, HŽ Infrastruktura, HŽ Putnički prijevoz, Ina, Janaf, Narodne novine, Odašiljači i veze, Plovput, te zračne luke Dubrovnik, Split, Zadar, Zemunik Donji i Velika Gorica.

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