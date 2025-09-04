Vlada odlučila rezati subvencije građanima. Godišnji račun za struju viši 102, za plin 85 eura?

Svi su se već naviknuli na plaćanje malo nižih cijena struje, plina i grijanja preko toplane jer Vlada već petu godinu donosi pakete mjere kojim ih subvencionira. No sad je tome došao kraj. Potvrdio je to i premijer Andrej Plenković na sjednici Vlade. Rekao je da je inflacija od 4,1 posto u odnosu na prošlu godinu zaustavila trend ubrzanja te očekuje da će se ona i dalje smanjivati do kraja godine.

- S te strane vjerujemo da će se ta stopa smanjivati iz mjeseca u mjesec, a usporedno s tim mi ćemo nastaviti u kontekstu najviše zaposlenosti i najniže nezaposlenosti raditi i na daljnjoj pripremi paketa mjera koji bi bio ove jeseni prije svega usmjeren onima koji su najugroženiji - izjavio je premijer.

Paketi mjera stizali u dva navrata

Inače, pakete mjera donosili su svake godine u proljeće i krajem rujna, uoči ogrjevne sezone. Plenković kaže da se u cijeloj EU postupno napušta subvencioniranje, pa će tako i naša vlada.

- Glavna politička i ekonomska linija nakon niza godina subvencioniranja je da se postupno izlazi iz paketa mjera, pa ćemo na taj način donositi odluke u odgovarajućem procesu konzultacija s našim socijalnim partnerima i svim zainteresiranima tijekom rujna - istaknuo je.

U Vladi uvjeravaju da konačne odluke još nisu donijeli te da se tek trebaju konzultirati o subvencijama. Dakle, zasad nije jasno hoće li subvencije samo smanjiti ili će ih za određene skupine ukinuti. Budući da je najavio zaštitu najugroženijih, prilično je jasno da će ostati mjesečni vaučeri za režije vrijedni 70 eura, koje prima gotovo 90.000 najugroženijih građana.

Novi troškovi

Sad je struja subvencionirana za svih 2,2 milijuna kućanstava, 23.000 onih u javnom i neprofitnom sektoru i 93.000 poduzeća. Sva kućanstva su obuhvaćena bez obzira na imovinsko stanje i prihode. Cijene struje danas su slične kao u rujnu prošle godine. Vlada je prošlog rujna izračunala da prosječnom kućanstvu godišnje troškove za struju subvencionira sa 102 eura, odnosno kućanstvo s prosječnom potrošnjom od tri tisuće kilovatsati plaća godišnje 482 eura umjesto 584 eura.

Ako se subvencije potpuno ukinu, to znači da bi godišnji računi porasli oko 100 eura. Slično je i s plinom, koji na tržištu ima istu cijenu kao u rujnu lani. Vlada je tada izračunala da bi prosječno kućanstvo godišnje plaćalo 85 eura više bez subvencija, odnosno 595 eura umjesto 680 eura godišnje. Što se tiče grijanja na toplanu, tu je, prema lanjskoj računici Vlade, ušteda bila 62 eura, odnosno toliko bi godišnje porasli računi ako se subvencije potpuno ukinu.

Pitanje je hoće li ukinuti i subvencioniranu cijenu obroka studentima, koji ga zato plaćaju 86 centi, te hoće li nastaviti isplatu pomoći nezaposlenim braniteljima, prijevoznicima od 16 centi po litri dizela, staračkim domovima pomoć za trošak režija... Prema ranijoj izjavi premijera, Vlada je kroz osam paketa mjera isplatila ukupno 8,3 milijarde eura.