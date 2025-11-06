Vlada: Plenković je ponovo osudio 'nedopustiv napad na pripadnike srpske manjine'

Premijer Andrej Plenković u četvrtak je na početku sjednice Vlade još jednom najoštrije osudio "nedopustiv napad na pripadnike srpske manjine" tijekom kulturne manifestacije u organizaciji SKD Prosvjeta u Splitu, a koju je grupa mladića odjevenih u crno u ponedjeljak prekinula. "Podsjećam da je Hrvatska demokratska zemlja u kojoj je vladavina prava jedna od temeljnih vrednota na kojima počiva naš ustavni poredak te da je u takvoj slobodnoj, suverenoj Hrvatskoj, također, jedna od velikih vrednota jamčenje svih prava nacionalnim manjinama koje u Hrvatskoj žive", istaknuo je premijer.

Kazao je kako njegova Vlada odlično surađuje sa svim manjinama te da je dokazala kako je privržena toj politici. U Hrvatskoj se svi moraju osjećati dobro i sigurno, dodao je te naglasio kako će Vlada nastaviti raditi na kreiranju tolerantnog ozračja u društvu i reagirati da se ovakve pojave kao incident u Splitu više ne dogode.

"One su usmjerene da Hrvatskoj pričine sramotu. Ni na koji način ne mogu bilo čiji osjećaji opterećeni traumama iz vremena velikosrpske, Miloševićeve agresije na Hrvatsku, popraviti tu situaciju, nego naprotiv, poslati poruku koja je netočna jer hrvatsko društvo nije takvo. Uvjereni smo da velika većina Hrvata dijeli takav stav koji smo zauzeli", poručio je.

Premijer je istaknuo kako su policija i Državno odvjetništvo brzo reagirali, a da su istražne radnje već rezultirale privođenjem određenog broja osumnjičenih "za ovaj čin koji ulazi i u sferu kaznene odgovornosti".

Uvodno je premijer najavio i kako će na pogreb francuskog dragovoljca Jean-Michela Nicoliera, koji će se održati danas u 13 sati na Memorijalnom groblju u Vukovaru, u ime Vlade prisustvovati potpredsjednici Vlade Tomo Medved, Ivan Anušić i David Vlajčić.

"Nicolier je svojom žrtvom postao simbol hrabrosti, solidarnost i ljubavi prema Hrvatskoj. Bit će pokopan sa svim počastima, zahvaljujemo njegovoj majci na strpljenju, kao i svim drugim majkama nestalih i ubijenih hrvatskih branitelja", kazao je.

Naglasio je kako će Vlada posao traganja za nestalima nastaviti dok se i posljednji hrvatski branitelji ne pronađu.

Doneseni programi potpore uzgajivačima stoke vrijedni 5,3 milijuna eura

Vlada je u četvrtak donijela dva programa potpore namijenjena sektoru poljoprivrede - Program potpore uzgajivačima stoke zbog posljedica izbijanja bedrenice vrijedan 2,3 milijuna eura te Program potpore za sufinanciranje unaprjeđenja biosigurnosnih mjera u objektima za uzgoj svinja, vrijedan tri milijuna eura.

Program potpore uzgajivačima stoke donosi se zbog izvanrednih okolnosti nastalih izbijanjem bedrenice, s ciljem pružanja hitne financijske pomoći stočarskom sektoru na području proglašenom zonom ograničenja u 2025. te pomoći gospodarstvima na kojima su utvrđena uginuća goveda radi obnove stada, kazao je na sjednici Vlade državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Marinko Beljo.

Na zaraženom području, kako se navodi u obrazloženju odluke Vlade, nalaze se značajne livadne i pašnjačke površine koje su glavni izvor hrane za stoku u zimskom razdoblju. Uslijed zabrane prikupljanja, odvoza i uporabe košenih krmnih trava, uključujući i stelju, pojava bedrenice imat će dugoročan negativan utjecaj na stočarsku proizvodnju u bedreničnim distriktima.

Također, zabrana spremanja stočne hrane znatno otežava položaj proizvođača koji ovise o vlastitim resursima. Zbog nedostatka krme proizvođači su prisiljeni smanjivati broj grla i proizvodnju ili kupovati krmu po tržišnim cijenama, čime se ugrožava likvidnost gospodarstava, rekao je Beljo.

Naveo je i kako je na gospodarstvima s utvrđenim uginućima goveda dodatno smanjen proizvodni potencijal, a obnova stada zahtijeva značajna sredstva. Ograničenja u prometu stoke i proizvoda životinjskog podrijetla s pogođenih područja otežavaju tržišni plasman i smanjuju prihode stočara, čime se povećava opasnost od trajnog smanjenja kapaciteta ili odustajanja od proizvodnje na pogođenim gospodarstvima.

Program potpore se provodi kroz dvije mjere. Prva mjera odnosi se na nadoknadu štete uzgajivačima domaćih životinja na gospodarstvima na kojima je provedeno cijepljenje protiv bedrenice na području bedreničnog distrikta, dok se druga mjera odnosi na sufinanciranje obnove narušenog proizvodnog potencijala u govedarskoj proizvodnji na području bedreničnih distrikata pogođenih izbijanjem bedrenice 2022. i 2025. na gospodarstvima na kojima su zabilježena uginuća goveda.

Prihvatljivi korisnici potpore za obje mjere su mikro, mala i srednja poduzeća koja ispunjavaju uvjete navedene u Programu. Prihvatljivi iznos jedinične potpore za grla obuhvaćena prvom mjerom iznosi 100 eura po uvjetnom grlu, a za drugu mjeru potpora po grlu ovisi o kategoriji grla (telad 595,20 eura, tovna junad 1.608 eura, rasplodne junice/krave 1.800 eura, rasplodni bikovi 2.000 eura).

Financijska sredstva za provedbu tog programa iznose 2,3 milijuna eura, od kojih je 1,3 milijuna eura osigurano u državnom proračunu za ovu godinu, dok je iznos od milijun eura planiran u okviru usvojenih projekcija Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva za 2026. godinu. Za provedbu prve mjere osigurano je 1,3 milijuna, a druge mjere milijun eura.

Beljo je rekao kako se očekuje da će kroz Program sredstva potpore ostvariti više od 1.100 korisnika.

Svinjogojcima tri milijuna eura

Cilj Programa potpore za sufinanciranje unaprjeđenja biosigurnosnih mjera u objektima za uzgoj svinja je pomoć gospodarstvima koja uzgajaju svinje u primjeni odgovarajućih biosigurnosnih mjera, a u svrhu smanjivanja rizika od pojave i širenja bolesti afričke svinjske kuge (ASK).

Obzirom da još nije razvijeno cjepivo protiv ASK subjekti koji drže svinje dužni su osigurati potpunu, kontinuiranu provedbu biosigurnosnih mjera za smanjenje opasnosti od unošenja virusa uzročnika ASK u objekte, kazao je Beljo.

Prihvatljivi korisnici potpore su uzgajivači svinja (upisani u Registar) čiji objekti se nalaze na području Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i Virovitičko-podravske županije, uz uvjet da na objektima drže manje od tisuću grla. Broj potencijalnih korisnika veći je od sedam tisuća. Iznosi potpora ovise o broju grla na objektu, a predviđeni su za 10 i manje grla 300 eura, za 11 do 100 grla 500 eura te 101 do 999 grla 900 eura.

Sredstva za provedbu Programa iznose tri milijuna eura i osigurana su u državnom proračunu Republike Hrvatske za 2025. godinu na pozicijama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

Beljo je rekao kako je u svrhu sanacije izravnih i neizravnih šteta uslijed pojave bolesti ASK usvojeno i provedeno niz mjera kroz koje je do sada isplaćeno više od 40 milijuna eura.

Uvedena kulturna iskaznica

Kako bi kultura i umjetnost bili što dostupniji mladima s navršenih 18 godina, Vlada je u četvrtak na sjednici donijela odluku o uvođenju Kulturne iskaznice kojom će mladi moći iskoristiti voucher od 100 eura za kulturne potrebe po vlastitom odabiru.

Premijer Andrej Plenković i ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek istaknuli su da je riječ o vrlo važnom iskoraku kojim se mladu generaciju želi što više senzibilizirali za kulturu.

"Cilj je promicati jedan univerzalniji i raznovrsniji pristup kulturi za mladu publiku, stvaranjem kulturnih navika te jačanje, postojećih kulturnih potreba”, istaknula je ministrica.

Kroz ovaj model će se zapravo oni koji stvaraju kulturne sadržaje - oni koji tiskaju knjige, organiziraju koncerte, kazališne predstave i izdaju novine te upravljaju muzejima, baštinskim lokalitetima - približiti našim sugrađanima koji iz razdoblja formalnog obrazovanja ulaze u punoljetnost i zapravo u većoj mjeri počinju sami donositi odluke, objasnila je.

Temeljem odluke, svi mladi koji s početkom iduće godine navršavaju 18 godina dobit će voucher od 100 eura kojima će moći kupovati knjige, pretplatiti se na dnevne novine, kupiti karte za kino predstave, kazališne predstave, izložbe, publikacije, koncerte klasične ili jazz glazbe. Sustav je razvijen zajedno s Finom, komunikacija će biti u cijelosti digitalna, a prvu obavijest mladi će dobiti kroz e-imenik.

"Očekujemo da ćemo postići cilj veće potpore i većeg poticaja mladim ljudima da konzumiraju kulturne sadržaje. Istovremeno dobit ćemo prvi put vrlo kvalitetne podatke o njihovim navikama, interesima, pa ćemo u sljedećim godinama, nakon provedbe ove prve pilot faze, moći možda i preciznije poticati pojedine segmente kulturne proizvodnje, odnosno sudjelovanja u kulturi”, istaknula je Obuljen Koržinek.

Navela je i da je Kulturna iskaznica komplementarna programu razvoja publike koji Ministarstvo provodi od 2018. godine, kao i programu Ruksak (pun) kulture koji se provodi od 2014. godine i dio je Programa Vlade RH, a bit će uključen i u budući Nacionalni program za mlade, koji Vlada planira donijeti za razbolje 2026. – 2030.

Usvojen Akcijski plan razvoja kulture i medija do 2027.

Vlada je usvojila i Akcijski plan razvoja kulture i medija za razdoblje do 2027. godine koji se sastoji od 14 mjera podijeljenih u pet posebnih ciljeva. Akcijski Plan prateći je provedbeni akt Nacionalnog plana razvoja kulture i medija za razdoblje 2023.-2027.

Nacionalni plan obuhvaća sve prioritete, ciljeve i osnovne pokazatelje u području kulture, medija i kulturne baštine - razvoj kulturnog stvaralaštva, produkcije i distribucije, očuvanje i održivo korištenje kulturne baštine, razvoj sustava arhiva, knjižnica i muzeja, unaprjeđenje statusa novinarske profesije, medijskog sektora i poticanje pluralizma te učinkovitu podršku kulturnom i medijskom sektoru.

U zatvorskom sustavu lani boravilo gotovo 17 tisuća osoba lišenih slobode

U prošloj godini u zatvorskom sustavu boravilo je 16.826 osoba lišenih slobode i osoba na izvršavanju odgojne mjere, pokazuje izvješće o radu zatvorskoga sustava za 2024. koji je Vlada sa sjednice u četvrtak uputila u Hrvatski sabor. Ako gledamo 31. prosinca 2024. godine u zatvorskom sustavu je na taj dan bilo ukupno 4.965 osoba lišenih slobode i odgajanika, naveo je ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan.

U zatvorima je ukupno 3.932 mjesta pa se krenulo u izgradnju tri modularnih zatvora, podsjetio je.

Prema osnovi lišenja slobode najviše je bilo istražnih zatvorenika (51,53 posto), zatvorenika na izvršavanju kazne zatvora i maloljetnika, odnosno mlađih punoljetnika na izvršavanju kazne maloljetničkog zatvora (28,18 posto).

Prema Zakonu o izvršavanju kazne zatvora Vlada jednom godišnje izvješćuje Sabor o radu zatvorskog sustava, a izvješće, uz pokazatelje o broju i strukturi osoba lišenih slobode, sadrži i podatke o vrsti i opisu poslova vezanih uz postupanje sa zatvorenicima, sigurnosne aspekte zatvorskog sustava, broj, strukturu i obaveze službenika zatvorskog sustava i dr.

Nema značajnijih odstupanja u broju birača

Vlada je u Sabor uputila i izvješće o broju birača upisanih u registar birača i broju birača po izbornim jedinicama iz kojeg je vidljivo da nema značajnijih odstupanja.

To je Vladina obveza dva puta godišnje (na kraju prvog i trećeg tromjesečja) temeljem Zakona o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor.

Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije prati prati kretanje broja birača u izbornim jedinicama i o tome obavještava Vladu, a odmah u slučaju da dođe do značajnijih odstupanja +/- 5 posto.

Iz izvješća je vidljivo da je u trećem tromjesečju zabilježeno smanjenje ukupnog broja registriranih birača s 3.615.381 birača koliko je bilo 31. ožujka na 3.609.130 birača na dan 30. rujna.

Zabilježena odstupanja u broju birača po izbornim jedinicama su u okviru zakonom dopuštenog raspona od +/- 5 posto od propisane osnove, dok su najveća odstupanja u odnosu na prosječan broj birača zabilježena na području pete. (-2,89 posto) i devete (2,45 posto) izborne jedinice.

Tvrtki Aspect Croatia odobrena druga istražna faza na prostoru SA-06

Vlada je na sjednici u četvrtak društvu Aspect Croatia odobrila drugu istražnu fazu na prostoru ugljikovodika SAVA-06, a riječ je o kompaniji koja je na tom području već utvrdila plinska ležišta.

Kako je naveo državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Vedran Špehar, Vlada je u kolovozu 2019. donijela odluku o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u istražnom prostoru ugljikovodika SA-06, društvu Aspect Croatia. Temeljem dozvole, Vlada je 26. ožujka 2020. s tim društvom sklopila ugovor o istraživanju i podjeli eksploatacije.

Prva faza istražnog razdoblja traje do 13. studenog, a društvo je već uspješno ispunilo sve minimalne radne obaveze te time steklo pravo na prelazak u drugu fazu istraživanja. Sukladno zakonu i ugovoru, društvo na kraju prve faze napušta 25 posto dijela istražnog prostora, površine 665 kilometara kvadratnih, a za drugu fazu zadržava istražni prostor površine 1968 kvadratnih kilometara, naveo je Špehar.

Ova odluka utječe na državni proračun budući da se procjenjuje da će prihod u ovoj godini iznositi 121.108,20 eura. Navedeni prihod se odnosi na novčanu naknadu za administrativne troškove ugovora, a koja se uvećava četiri posto godišnje na temelju uredbe o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika. Procjenjuje se da će navedena naknada u idućoj godini iznositi 125.952,52 eura, a u 2027. godini 130.990,62 eura.

Sukladno uredbi, investitor plaća i novčanu naknadu za površinu odobrenog istražnog prostora, a koja se izračunava kao umnožak površine odobrenog istražnog prostora i novčane naknade za površinu odobrenog istražnog prostora u iznosu od 53,09 eura po kvadratnom kilometru.

Navedena naknada u cijelosti je prihod jedinica lokalne samouprave na čijim se površinama nalazi odobreni istražni prostor. Investitor je navedenu naknadu uplatio za 2025. te se za 2026. procjenjuje prihod na 104.476,34 eura te za 2027. prihod na 104.476,34 eura, piše, između ostalog, u prijedlogu odluke.

Inače, kako je ranije ove godine izvijestilo resorno ministarstvo tvrtka Aspect Croatia, koja je podružnica mađarske energetske grupacije, na prostoru SA-06 je već prijavila četiri komercijalna otkrića plina i utvrdila rezerve.

Administrativna suradnja u području poreza s naglaskom na kriptoimovinu i elektronički novac

Vlada je sa sjednice u četvrtak u saborsku proceduru uputila i konačni prijedlog izmjena i dopuna Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza. Prema riječima potpredsjednika Vlade i ministra financija Marka Primorca, riječ je ponajprije o usklađivanju s europskim direktivama, u okviru kojih se propisuje obveza dostave informacija od pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom.

Prva dostava informacija o korisnicima kriptoimovine, ali i transakcijama koje su obavili a podliježu izvješćivanju, je 30. lipnja 2027. za 2026. godinu, kazao je.

Također, proširuje se obuhvat automatske razmjene informacija zbog uvođenja globalnog minimalnog poreza na dobit, a konačnim prijedlogom zakona propisuje se i razmjena informacija o kriptoimovini i elektroničkom novcu te informacija o minimalnom globalnom porezu na dobit s trećim zemljama, izjavio je Primorac.

Također, kako između ostalog piše u prijedlogu izmjena zakona, propisuju se i odredbe na temelju kojih se modernizira i digitalizira administrativna suradnja među državama članicama EU-a u području poreza na dodanu vrijednost kako bi se učinkovitije borilo protiv poreznih prijevara i osigurala pravilna primjena pravila o PDV-u.