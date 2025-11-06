Obavijesti

Smijenili su DP-ovca koji je podržao napadače iz Splita: Domoljublje ne može biti nasilje

Piše Ivan Pandžić,
Marko Žaja je član Domovinskog pokreta i predsjednik splitsko-dalmatinskog DP-a. Nakon što su huligani upali i prekinuli Dane srpske kulture, ta podružnica ih je podržala i nazvala "hrabrim mladim ljudima".

Nije prošlo niti 24 sata otkako su nam iz Ministarstva turizma poslali odgovor da HDZ-ov ministar Tonči Glavina neće razriješiti svog posebnog savjetnika Marka Žaju, a sada se dogodio preokret. Ipak će ostati bez fotelje koja mu je nosila 1200 eura mjesečno. 

Poslana nam je izjava ministra Glavine. 

- Želim još jednom jasno i nedvosmisleno poručiti da najoštrije osuđujem incident koji se dogodio u Splitu, a koji predstavlja grubo kršenje ljudskih prava. Takvi postupci su neprihvatljivi i u potpunosti suprotni vrijednostima našeg društva. Domoljublje nije političko nasilje. S obzirom na sve okolnosti, odmah po povratku sa službenog puta iz Londona, uz suglasnost predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, razriješio sam gospodina Marka Žaju dužnosti posebnog savjetnika za sport. - poručio je Glavina. 

NEMILI INCIDENT Raskol u Domovinskom pokretu zbog Splita: Dabro, Markuš i Mlinarić kontra Penavine osude
Raskol u Domovinskom pokretu zbog Splita: Dabro, Markuš i Mlinarić kontra Penavine osude

Marko Žaja je član Domovinskog pokreta i predsjednik splitsko-dalmatinskog DP-a. Nakon što su huligani upali i prekinuli Dane srpske kulture, ta podružnica je objavila podršku huliganima koje je nazvala "hrabrim mladim ljudima". Žaja je postao savjetnik za sport nakon što su Domovinski pokret i HDZ ušli u koaliciju. Još jučer su iz Glavninina ureda poslali priopćenje u kojem su osudili incident, ali su rekli da Žaja ne savjetuje o politici, nego o sportu, te da je to njegovo osobno mišljenje. Zato je trebao ostati na funkciji.

Ali sada su se Plenković i Glavina očito predomislili nakon javnih kritika. 

