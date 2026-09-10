Vlada poslala u Sabor izmjene zakona kojim se dižu mirovine branitelja, evo što se mijenja

Vlada je u četvrtak utvrdila izmjene dvaju zakona kojima se povećavaju mirovinska prava branitelja i članova njihovih obitelji, rastu naknade za njegovatelje, uvodi dragovoljačka naknada te ukida umanjenje mirovina za djelatne vojne osobe, policijske i ovlaštene službene osobe. Prijedlog utvrđenih izmjena Vlada je poslala Hrvatskom saboru na raspravu i donošenje.

Izmjene dvaju zakona - o hrvatskim braniteljima te o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba, koji stupaju na snagu od 1. siječnja 2027. godine, obuhvaćaju 201.304 osoba, odnosno više od 70 posto branitelja.

"Nastavak je ovo naše dosljedne politike ispravljanja nepravdi prema hrvatskim braniteljima i stradalnicima iz Domovinskog rata", naglasio je Medved.

Dodao je kako Vlada ovim izmjenama osigurava pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Hrvatske. A to znači da će se visina mirovine određivati prema dužini sudjelovanja u obrani, uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru, naveo je.

Pojasnio je kako je predloženim izmjenama obuhvaćen i neborbeni sektor, ali s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni sektor.

"Za korisnike mirovina prema Zakonu o mirovinskom osiguranju uz primjenu Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata predlažemo povećanje od tri eura po mjesecu provedenom u borbenom sektoru i 0,5 eura po mjesecu provedenom u neborbenom sektoru za ukupno 174.000 hrvatskih branitelja", istaknuo je ministar.

Zakonom se uvodi dragovoljački dodatak koji se određuje u jednokratnom godišnjem iznosu od 20 posto od osnovice koju Vlada određuje za svaku sljedeću godinu. Osnovica za 2027. iznosi 540 eura, što će iznositi 108 eura po osobi za 104.000 dragovoljaca, kazao je Medved.

Za 368 njegovatelja 100-postotnih hrvatskih ratnih vojnih invalida I. skupine naknada raste sa 807 na 1350 eura.

Izmjenama Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba ukida se i posljednje preostalo umanjenje mirovine iz 2002. godine od osam do 20 posto, što će u prosjeku donijeti povećanje mirovine za 34.000 korisnika od oko 70 eura.

Mijenja se i uvjet za umirovljenje. Prema važećem zakonu, uvjet je 30 godina mirovinskog staža, od čega 15 na poslovima na kojima se staž računa s povećanim trajanjem s obzirom na to da su velikim dijelom ukinuta takva radna mjesta. Tako se umjesto 15 godina staža s povećanim trajanjem kao uvjet uvodi 15 godina na poslovima i dužnostima u svojstvu osoba obuhvaćenih Zakonom.

"Cilj ovoga je, osim ispravljanja nepravde, i omogućavanje pomlađivanja vojske, policije, njihova daljnjeg profesionalnog razvoja i fleksibilizacija uvjeta za ostvarivanje prava na starosnu mirovinu", rekao je ministar rada Alen Ružić.

Prema navodima ministra Medveda, fiskalni učinak izmjena Zakona o hrvatskim braniteljima iznosi 72,8 milijuna eura, a za primjenu oba zakona 99,8 milijuna eura.

Naglasio je kako "snažna Hrvatska pamti one koji su je obranili". "Zato ćemo nastaviti odgovorno, pravedno i s trajnim poštovanjem prema hrvatskim braniteljima ispravljati nepravde, kao što smo to činili do sada. Ovo je priznanje naše Vlade braniteljima koji su bili uz Hrvatsku kad je bilo najteže i Hrvatska je danas uz njih", poručio je Medved.

Premijer Andrej Plenković podsjetio je kako je ovo treći put u deset godina Medvedova ministarskog mandata da "ispravlja nepravde".