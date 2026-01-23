Vlada predložila članove NO-a Janafa i Uprave Hrvatskih autocesta. Pogledajte imena

Vlada je na zatvorenome dijelu sjednice zaključkom predložila Glavnoj skupštini Jadranskog naftovoda izbor Marija Rođaka, Ivice Nuića i Božice Makar za članove Nadzornog odbora (NO) dok je Skupštini Hrvatskih autocesta predloženo imenovanje Luke Čirka za člana Uprave.

Glavnoj skupštini Jadranskog naftovoda izbor troje članova Nadzornog odbora predložen je do provedbe postupka izbora članova tog tijela, na vrijeme od najduže šest mjeseci, odnosno Skupštini Hrvatskih autocesta imenovanje člana Uprave do imenovanja člana putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci.

Donesen je i zaključak kojim se predlaže Skupštini Hrvatske kontrole zračne plovidbe izbor Dore Matošić, Davora Tretinjaka i Mihovila Anđelinovića za članove Nadzornog odbora društva, do provedbe postupka izbora članova, na vrijeme od najduže šest mjeseci.

Skupštini društva Zračna luka Dubrovnik predlaže se izbor Irene Gerovac Zrnić i Ive Miletića za članove Nadzornog odbora, do izbora članova, na vrijeme od najduže šest mjeseci.

Članovi Vlade obaviješteni su o sklopljenim sporazumima u 2025. godini kojima se prenosi pravo upravljanja stanovima i kućama u vlasništvu Republike Hrvatske.