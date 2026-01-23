Obavijesti

News

Komentari 3
KADROVIRANJE

Vlada predložila članove NO-a Janafa i Uprave Hrvatskih autocesta. Pogledajte imena

Piše HINA.,
Čitanje članka: < 1 min
Vlada predložila članove NO-a Janafa i Uprave Hrvatskih autocesta. Pogledajte imena
Sabor 14. sjednicu nastavio raspravom o Prijedlogu ovršnog zakona | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Glavnoj skupštini Jadranskog naftovoda izbor troje članova Nadzornog odbora predložen je do provedbe postupka izbora članova tog tijela, na vrijeme od najduže šest mjeseci

Admiral

Vlada je na zatvorenome dijelu sjednice zaključkom predložila Glavnoj skupštini Jadranskog naftovoda izbor Marija Rođaka, Ivice Nuića i Božice Makar za članove Nadzornog odbora (NO) dok je Skupštini Hrvatskih autocesta predloženo imenovanje Luke Čirka za člana Uprave.

Zagreb: Tribina sučeljavanja u Matici hrvatskoj - Euro - da ili ne?
Zagreb: Tribina sučeljavanja u Matici hrvatskoj - Euro - da ili ne? | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Glavnoj skupštini Jadranskog naftovoda izbor troje članova Nadzornog odbora predložen je do provedbe postupka izbora članova tog tijela, na vrijeme od najduže šest mjeseci, odnosno Skupštini Hrvatskih autocesta imenovanje člana Uprave do imenovanja člana putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci.

Donesen je i zaključak kojim se predlaže Skupštini Hrvatske kontrole zračne plovidbe izbor Dore Matošić, Davora Tretinjaka i Mihovila Anđelinovića za članove Nadzornog odbora društva, do provedbe postupka izbora članova, na vrijeme od najduže šest mjeseci.

POGLED U BUDUĆNOST Plenković: Za Janaf je poželjno MOL-ovo preuzimanje NIS-a, treba osigurati riječku rafineriju
Plenković: Za Janaf je poželjno MOL-ovo preuzimanje NIS-a, treba osigurati riječku rafineriju

Skupštini društva Zračna luka Dubrovnik predlaže se izbor Irene Gerovac Zrnić i Ive Miletića za članove Nadzornog odbora, do izbora članova, na vrijeme od najduže šest mjeseci.

Članovi Vlade obaviješteni su o sklopljenim sporazumima u 2025. godini kojima se prenosi pravo upravljanja stanovima i kućama u vlasništvu Republike Hrvatske.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Thompson se oglasio o dva nelegalna objekta koje mora rušiti. Evo što je objavio
'PRIZNAJEM, POGRIJEŠIO SAM'

Thompson se oglasio o dva nelegalna objekta koje mora rušiti. Evo što je objavio

Državni inspektorat potvrdio, Marko Perković Thompson bespravno gradio u Čavoglavama: 'Ispričavam se svima koje je taj moj montažni objekt ugrozio i svima kojima sam time nanio štetu i duševne boli'
Zelenski otkrio da će se pregovarati o teritorijima. Kijev na rubu energetske katastrofe
PRATITE NA 24SATA

Zelenski otkrio da će se pregovarati o teritorijima. Kijev na rubu energetske katastrofe

Ujedinjeni Arapski Emirati danas su domaćin povijesnog sastanka na kojem će po prvi put od početka ruske invazije za isti stol sjesti pregovarači Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Američkih Država
DOZNAJEMO Thompson ilegalno sagradio objekt u Čavoglavama! Inspekcija naredila da ga sruši
BESPRAVNA GRADNJA

DOZNAJEMO Thompson ilegalno sagradio objekt u Čavoglavama! Inspekcija naredila da ga sruši

Inspektorat je, bez navođenja imena, rekao kako je investitoru naređeno da u roku od 90 dana ukloni bespravno izgrađene građevine

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026