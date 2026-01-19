Obavijesti

POGLED U BUDUĆNOST

Plenković: Za Janaf je poželjno MOL-ovo preuzimanje NIS-a, treba osigurati riječku rafineriju
Zagreb: Andrej Plenković dao je izjavu nakon sjednice HDZ-a | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Premijer ističe da će preuzimanje većinskog udjela NIS-a MOL-om omogućiti transport neruske nafte u Srbiju, dok se budući utjecaj na riječku rafineriju još treba dogovoriti

Admiral

Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković izjavio je u ponedjeljak da će dogovor između MOL-a i Gazprom Nefta o kupoprodaji većinskog udjela Naftne industrije Srbije (NIS) u neposrednoj budućnosti za Jadranski naftovod (Janaf) biti dobar, a što će biti u budućnosti, teško je u ovome trenutku reći te je kazao da će se s predstavnicima MOL-a razgovarati kako bi se osiguralo da riječka rafinerija i dalje radi.

Odgovarajući na upit novinara nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a kako će dogovor između MOL-a i Gazprom Nefta oko NIS-a utjecati na Janaf, Plenković je ocijenio da će "u neposrednoj budućnosti utjecati jako dobro". 

Podsjetio je da su od veljače 2025. sankcije SAD-a obuhvatile oko 250 različitih pravnih subjekata, među kojima i NIS, koji je u većinskom vlasništvu ruske kompanije Gazprom Neft. 

 "Zbog takve strukture vlasništva, NIS, koji ima rafineriju u Pančevu, našao se u problemima. Putem Janafa rafinerija u Pančevu dobiva više od 90 posto sirove nafte, koja tankerima dolazi u Omišalj, onda ide u naftovod i dolazi u Srbiju, gdje se prerađuje. Mi smo uspijevali zajedno s našim partnerima, dakle ne samo kompanija Janaf i hrvatska Vlada, nego u razgovorima s predstavnicima NIS-a, pa posebno i s predstavnicima Vlade Srbije, i s akterima koji su nas predstavljali u Washingtonu, odgađati provedbu tog paketa sankcija do početka listopada. Međutim onda je ta giljotina pala", kazao je Plenković.

 Od tog trenutka, naime, NIS zbog vlasničke strukture više nije mogao dobivati nerusku naftu putem Janafa. Istaknuo je i da je Srbija znala za tu temu godinama te da su imali vrlo jasnu sugestiju da promijene strukturu valsništva. 

 "Nakon puno peripetija, kompliciranih i nama ne nužno u svim segmentima poznatih, došlo se u situaciju da je većinski vlasnik NIS-a odlučio ipak prodati svoje dionice MOL-u, da li s MOL-om i još nekome, to ćemo još vidjeti kako bi NIS izašao na taj način iz režima sankcija. Trenutkom izlaska iz režima sankacija, automatski se odobrava i transport neruske nafte putem Janafa u Srbiju, što znači da će Janaf na taj način postojeće ugovore konzumirati i transportirati naftu. To je ono što je dobro, što će biti u budućnosti, teško je u ovome trenutku reći", zaključio je Peleković.

Na upit novinara može li širenje MOL-a na srpsko tržište utjecati na riječku rafineriju, koja je u vlasništvu Ine, a u kojoj je većinski vlasnik također MOL, Plenković je rekao da je to "stvar o kojoj će se u budućnosti razgovarati".

"Pozicija Hrvatske je nažalost samo kao suvlasnika u okviru Ine, što je jedna od odluka koja je meni iz kuta premijera koji je morao prebroditi mnoge izazove tijekom energetske krize ograničavala manevarski prostor djelovanja. No, srećom smo se mogli osloniti na HEP i na druge načine dati potpore gospodarstvu i građanima. Vjerojatno da je onima koji su donosili te odluke današnje iskustva i pamet, da vjerojatno nikada ne bi prodavali Inu, ne MOL-u, nego bilo kome. Dakle to je današnje iskustvo", kazao je Plenković.

Podsjetio je da je njegova Vlada zatražila ozbiljnu valuaciju kompanije, da su ponudili cijenu za udjel u Ini, no MOL nije prihvatio tu valuaciju. "Međutim, ova okolnost će zahtijevati da razgovaramo s predstavnicima MOL-a, s Mađarskom, i da osiguramo da rafinerija u Rijeci treba raditi. Ona može preraditi praktički svu naftu koja je potrebna Hrvatskoj", rekao je Plenković, dodavši da ne postoje nikakve najave da bi bilo drugačije.

Potpisan obvezujući sporazum za preuzimanje 56,15 posto NIS-a

Iz MOL Grupe u ponedjeljak su izvijestili da su potpisali obvezujući sporazum o glavnim odredbama s Gazprom Neftom za preuzimanje njegovog udjela od 56,15 posto u Naftnoj industriji Srbije (NIS), koji uključuje i dobivanje regulatornih odobrenja te da ugovor o kupoprodaji teži potpisati do kraja ožujka. 

 Po završetku transakcije, MOL će preuzeti značajne dioničarske odgovornosti i prava kontrole u kompaniji koja upravlja jedinom rafinerijom u Srbiji, čime dodatno jača svoju prisutnost na srednjoeuropskom i jugoistočno europskom energetskom tržištu. Osim rafinerije nafte u Pančevu, NIS također posjeduje maloprodajnu mrežu te portfelj istraživanja i proizvodnje nafte i plina, naveli su u priopćenju.

 Transakcija, koja će biti dovršena nakon ispunjavanja uvjeta iz glavnih odredbi sporazuma, uključujući dobivanje potrebnih regulatornih odobrenja, može osigurati dugoročno, stabilno poslovanje rafinerije u Pančevu i povezanih poslovnih jedinica, kao i neprekidnu opskrbu energetskih tržišta regije, istaknuli su.
 

