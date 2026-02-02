Za svako zauzimanje javne površine treba suglasnost Grada Zagreba, poručuju gradske vlasti nakon odluke Vlade da oni organiziraju doček rukometaša. Najavljena je izvanredna presica Tomaševića
KAOS
Vlada preuzela doček na Trgu, iz Grada kažu: Za to im treba naša suglasnost, a nisu je ni tražili!
Čitanje članka: < 1 min
Za svako zauzimanje javne površine treba suglasnost Grada Zagreba. Nisu nas ni tražili suglasnot, poručuju za 24sata gradske vlasti nakon odluke Vlade da oni organiziraju doček rukometaša. Najavljeno je izvanredno obraćanje Tomaševića.
Uskoro više...
