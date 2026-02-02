Obavijesti

News

Komentari 19
KAOS

Vlada preuzela doček na Trgu, iz Grada kažu: Za to im treba naša suglasnost, a nisu je ni tražili!

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Vlada preuzela doček na Trgu, iz Grada kažu: Za to im treba naša suglasnost, a nisu je ni tražili!
Foto: 24sata

Za svako zauzimanje javne površine treba suglasnost Grada Zagreba, poručuju gradske vlasti nakon odluke Vlade da oni organiziraju doček rukometaša. Najavljena je izvanredna presica Tomaševića

Admiral

Za svako zauzimanje javne površine treba suglasnost Grada Zagreba. Nisu nas ni tražili suglasnot, poručuju za 24sata gradske vlasti nakon odluke Vlade da oni organiziraju doček rukometaša. Najavljeno je izvanredno obraćanje Tomaševića.

Uskoro više...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 19
Doček na Trgu u 18 sati, Vlada sve preuzela: Pjeva Thompson!
NOVI OBRAT

Doček na Trgu u 18 sati, Vlada sve preuzela: Pjeva Thompson!

Doček rukometaša na Trgu bana Josipa Jelačića otkazan je jer Grad Zagreb nije dozvolio da nastupi Marko Perković Thompson
Tomašević: 'Igrači su inzistirali na Thompsonu. Tu želju nismo mogli udovoljiti. Žao nam je'
OTKAZALI DOČEK U ZAGREBU

Tomašević: 'Igrači su inzistirali na Thompsonu. Tu želju nismo mogli udovoljiti. Žao nam je'

Dočeka hrvatske rukometne reprezentacije u Zagrebu ipak neće biti, objavio je Hrvatski rukometni savez nakon što, kako navode, nije postignut dogovor s Gradom Zagrebom oko glazbenog programa
Od puške do luksuznog sata: Josip Dabro prvi put prijavio sat Breitling od 5600 eura
IMOVINSKA KARTICA

Od puške do luksuznog sata: Josip Dabro prvi put prijavio sat Breitling od 5600 eura

Bivši ministar, sada saborski zastupnik ispunio je novu imovinsku karticu i otkrio da je kupio skupocjeni sat...luksuzne satove vole i drugi političari, poput ministra Fuchsa, Grlića Radmana i Branke Juričev-Martinčev

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026