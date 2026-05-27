Vlada prije tri godine proglasila prestanak pandemije korone, danas HZZO uvrstio lijek za nju

Prije točno tri godine Vlada RH proglasila je prestanak epidemije COVID-19, nakon što je Svjetska zdravstvene organizacija (WHO) službeno ukinula status globalne zdravstvene krize za COVID-19 u svibnju 2023. godine. Istovremeno danas je objavljeno kako je lijek za koronavirusnu bolest COVID-19, remdesivir, uvršten na Osnovnu listu lijekova HZZO-a.

Uz njega je na listu stavljen i garadacimab za rutinsku prevenciju ponavljajućih napadaja hereditarnog angioedema (HAE). Uz to, na liste lijekova u redovnoj proceduri uvrštene su i generičke paralele već postojećih lijekova, odlučeno je na posljednjoj sjednici HZZO-a.

Istodobno, HZZO je donio i niz odluka kojima se povećavaju sredstva za primarnu zdravstvenu zaštitu te uvode novi dijagnostičko-terapijski postupci (DTP) u ordinacijama obiteljske medicine, pedijatrije, ginekologije i dentalne medicine.

- Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja povećane su vrijednosti standardnih timova te usklađeni elementi prihodovanja poput hladnog pogona, glavarine i DTP-a.

Povećane cijene DTP-a

U djelatnostima opće odnosno obiteljske medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece i zdravstvene zaštite žena osnovna vrijednost koeficijenta povećana je s osam na 12 eura. Uz povećanje koeficijenta uvedeni su i novi DTP-i, dok su neki postojeći izmijenjeni - navode.

Iz HZZO-a poručuju kako bi ove izmjene trebale osigurati bolje uvjete rada liječnicima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, zadržati postojeći kadar te potaknuti dolazak novih zdravstvenih radnika.

Promjene se odnose i na dentalnu zdravstvenu zaštitu.

Vrijednost standardnog tima u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentnoj) također je izmijenjena, a usklađeni su hladni pogon, glavarina i DTP-i.

Uvedeni su i novi dijagnostičko-terapijski postupci, dok su pojedini postojeći izmijenjeni. Osnovna vrijednost koeficijenta u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti povećana je s osam na 10 eura.

HZZO je donio odluku i o financiranju dodatnih timova hitne medicinske pomoći tijekom turističke sezone. Za provođenje hitne medicinske pomoći na autocestama i državnim cestama osigurano je 1,847 milijuna eura.

Sredstva su namijenjena županijskim zavodima za hitnu medicinu koji će organizirati dodatne timove hitne pomoći na 23 punkta uz najprometnije cestovne pravce. Dežurstva će trajati od 12. lipnja do 20. rujna 2026. godine, 24 sata dnevno.