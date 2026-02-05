Vlada provodi samovolju, Plenković poručuje da je otpor uzaludan

Vlada je tu da provodi zakon, a ne da ga krši, izjavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević dan nakon što je Andrej Plenković organizirao doček Marka Perkovića Thompsona u pratnji brončanih rukometaša, uzurpirajući gradski prostor te kršeći Ustav i zakon o lokalnoj samoupravi. Tomašević je najavio da će gradska skupština tražiti ocjenu ustavnosti zaključka Vlade kojim je pregazila ovlasti lokalne samouprave i očekuje da će se Ustavni sud o tome očitovati u iduća tri mjeseca.

