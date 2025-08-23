Obavijesti

News

Komentari 6
Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima

Vlada RH: Odajemo počast žrtvama i osuđujemo zločine svih totalitarnih režima

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Vlada RH: Odajemo počast žrtvama i osuđujemo zločine svih totalitarnih režima
Mostar: Konferencija za medije nakon zajedničke Sjednice predsjedništva HDZ-a BiH i Hrvatske | Foto: Denis KapetanoviÄ /PIXSELL

Okrutnost totalitarnih vladavina u 20. stoljeću dovela je do masovnih zločina, progona i likvidacija političkih neistomišljenika te do teških i trajnih povreda ljudskih prava i temeljnih sloboda, ističu iz Vlade RH

Hrvatska Vlada i ove se godine pridružuje obilježavanju Europskoga dana sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima - nacizma, fašizma i komunizma, odajući počast svim žrtvama tih vladavina koje su, nažalost, obilježile i pojedina razdoblja hrvatske povijesti u 20. stoljeću, priopćeno je.

Tim su povodom jutros potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, potpredsjednik Vlade i ministar financija Marko Primorac, ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan, predstojnik Ureda predsjednika Vlade Zvonimir Frka-Petešić te posebni savjetnik predsjednika Vlade Mate Granić položili svijeće na Gradskom groblju Mirogoj – pred spomenikom Glas hrvatske žrtve – Zid boli, na Grobnici narodnih heroja, na grobu Brune Bušića, pred spomen-obilježjem hrvatskim žrtvama Bleiburga i križnih putova te na grobu prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade Republike Hrvatske.

REPOVI NAKON THOMPSONA Plenković: Teze o povijesnom revizionizmu i rastu ustašva u društvu potpuno su promašene
Plenković: Teze o povijesnom revizionizmu i rastu ustašva u društvu potpuno su promašene

Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima ustanovljen je Deklaracijom Europskog parlamenta iz 2008., a potvrđen Rezolucijom Europskog parlamenta o europskoj savjesti i totalitarizmu iz 2009. Hrvatski sabor proglasio ga je spomendanom na žrtve tih režima.

Okrutnost totalitarnih vladavina u 20. stoljeću dovela je do masovnih zločina, progona i likvidacija političkih neistomišljenika te do teških i trajnih povreda ljudskih prava i temeljnih sloboda, ističu iz Vlade RH.

Suočavanje s prošlošću znači i sustavno utvrđivati činjenice o zločinima i nepravdama

Suvremena Hrvatska, utemeljena na pobjedi u Domovinskom ratu, na žrtvi hrvatskih branitelja te na vrijednostima slobode i demokracije, trajno njeguje kulturu sjećanja i odlučno osuđuje ubojstava, političke likvidacije i masovna kršenja ljudskih prava počinjena pod bivšim totalitarnim režimima – nacističkim, fašističkim i komunističkim, dodaju iz Vlade RH.

"Suočavanje s prošlošću znači odati pijetet žrtvama i pružiti zadovoljštinu njihovim obiteljima, ali i sustavno utvrđivati činjenice o zločinima i nepravdama. Samo tako možemo s većom snagom i odgovornošću odgovoriti na izazove sadašnjosti i budućnosti.

Naša je posebna odgovornost obrazovati mlade naraštaje o tragičnim razdobljima europske i hrvatske povijesti kako se slična zlodjela nikad ne bi ponovila – ni zaboravila", naglašava hrvatska Vlada.

ZADVOLJAN REZULTATMA Plenković: Hrvatska u plusu s turistima i prihodima, prosječna plaća u lipnju 1.444 eura...
Plenković: Hrvatska u plusu s turistima i prihodima, prosječna plaća u lipnju 1.444 eura...

Posljedice vladavine totalitarnih i nedemokratskih režima, zbog težine i razmjera njihovih zločina, mnoge hrvatske obitelji osjećaju i danas, dodaje u priopćenju.

Na današnji Europski dan sjećanja, u organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja, održava se i posljednji ispraćaj i ukop posmrtnih ostataka 814 žrtava Drugog svjetskog rata i poraća, ekshumiranih iz masovne grobnice Jazovka 2020. u organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja.

Njihovi će posmrtni ostaci biti položeni u zajedničku grobnicu uz novoizgrađeno spomen-obilježje u Sošicama na Žumberku, a svetu misu za sve hrvatske žrtve bačene u jamu Jazovku u Sošicama predvodi zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
VIDEO Branitelji i huligani prekinuli festival u Benkovcu: 'Jedan od njih me i udario'
SRAMOTAN NAPAD

VIDEO Branitelji i huligani prekinuli festival u Benkovcu: 'Jedan od njih me i udario'

Festival je trebao biti otvoren danas s programom Lakrdija i psovanje rata, s nastupima Trupe OvoOno (predstava Ubu ovo ono) i Damira Avdića, BiH glazbenika, a završiti 29.8. s predstavom Olivera Frljića
DOZNAJEMO Oboljeli će dvaput ići na vještačenje za inkluzivni dodatak?! 'To je apsurdno'
NEPOPUSTLJIVA BIROKRACIJA

DOZNAJEMO Oboljeli će dvaput ići na vještačenje za inkluzivni dodatak?! 'To je apsurdno'

Kako kaže Suzana Rešetar, predsjednica Udruge Sjena, pozivanje ljudi na ponovna vještačenja i njima su enigma, ali i apsurd za koji naprosto nema ni vremena ni prostora
Preminula je najmlađa sestra Jovanke Broz: 'Cijeli svoj život je posvetila službi svoje obitelji'
NADA BUDISAVLJEVIĆ

Preminula je najmlađa sestra Jovanke Broz: 'Cijeli svoj život je posvetila službi svoje obitelji'

Volimo vas, draga naša Nado. Hvala vam na predivnom prijateljstvu. Počivajte u miru. U vječnost ste se već upisali. A nama ostaju trajna ljubav i nadasve bolno nedostajanje. Vaši Žarko i Milica, poruka je pisca

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025