Vlada RH: Odajemo počast žrtvama i osuđujemo zločine svih totalitarnih režima

Hrvatska Vlada i ove se godine pridružuje obilježavanju Europskoga dana sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima - nacizma, fašizma i komunizma, odajući počast svim žrtvama tih vladavina koje su, nažalost, obilježile i pojedina razdoblja hrvatske povijesti u 20. stoljeću, priopćeno je.

Tim su povodom jutros potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, potpredsjednik Vlade i ministar financija Marko Primorac, ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan, predstojnik Ureda predsjednika Vlade Zvonimir Frka-Petešić te posebni savjetnik predsjednika Vlade Mate Granić položili svijeće na Gradskom groblju Mirogoj – pred spomenikom Glas hrvatske žrtve – Zid boli, na Grobnici narodnih heroja, na grobu Brune Bušića, pred spomen-obilježjem hrvatskim žrtvama Bleiburga i križnih putova te na grobu prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade Republike Hrvatske.

Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima ustanovljen je Deklaracijom Europskog parlamenta iz 2008., a potvrđen Rezolucijom Europskog parlamenta o europskoj savjesti i totalitarizmu iz 2009. Hrvatski sabor proglasio ga je spomendanom na žrtve tih režima.

Okrutnost totalitarnih vladavina u 20. stoljeću dovela je do masovnih zločina, progona i likvidacija političkih neistomišljenika te do teških i trajnih povreda ljudskih prava i temeljnih sloboda, ističu iz Vlade RH.

Suočavanje s prošlošću znači i sustavno utvrđivati činjenice o zločinima i nepravdama

Suvremena Hrvatska, utemeljena na pobjedi u Domovinskom ratu, na žrtvi hrvatskih branitelja te na vrijednostima slobode i demokracije, trajno njeguje kulturu sjećanja i odlučno osuđuje ubojstava, političke likvidacije i masovna kršenja ljudskih prava počinjena pod bivšim totalitarnim režimima – nacističkim, fašističkim i komunističkim, dodaju iz Vlade RH.

"Suočavanje s prošlošću znači odati pijetet žrtvama i pružiti zadovoljštinu njihovim obiteljima, ali i sustavno utvrđivati činjenice o zločinima i nepravdama. Samo tako možemo s većom snagom i odgovornošću odgovoriti na izazove sadašnjosti i budućnosti.

Naša je posebna odgovornost obrazovati mlade naraštaje o tragičnim razdobljima europske i hrvatske povijesti kako se slična zlodjela nikad ne bi ponovila – ni zaboravila", naglašava hrvatska Vlada.

Posljedice vladavine totalitarnih i nedemokratskih režima, zbog težine i razmjera njihovih zločina, mnoge hrvatske obitelji osjećaju i danas, dodaje u priopćenju.

Na današnji Europski dan sjećanja, u organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja, održava se i posljednji ispraćaj i ukop posmrtnih ostataka 814 žrtava Drugog svjetskog rata i poraća, ekshumiranih iz masovne grobnice Jazovka 2020. u organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja.

Njihovi će posmrtni ostaci biti položeni u zajedničku grobnicu uz novoizgrađeno spomen-obilježje u Sošicama na Žumberku, a svetu misu za sve hrvatske žrtve bačene u jamu Jazovku u Sošicama predvodi zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša.